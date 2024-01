Als die Ukraine auf 1800 Atomwaffen verzichtete „Das Budapester Memorandum ist ein Schimpfwort hier”

Die Kinder von Cherson haben viele Fragen. Was denn passieren müsse, damit das Artilleriefeuer endlich aufhöre, wollten sie in ihrer Verzweiflung von ihren Eltern wissen. Dafür, so lautete die Antwort, müsste die russische Armee auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses zurückgedrängt werden. Und das gehe nur mit Waffen – von denen die Ukraine zu wenig habe. Also schreiben die Kinder nun Briefe an Kongressabgeordnete in den USA und bitten um Waffen, damit sie eines Tages keine Angst mehr vor dem Artilleriefeuer auf die vom Krieg schwer geschundene Stadt haben müssen.