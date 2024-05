Tagesspiegel Plus Am Scheideweg zwischen EU und Russland : Was Georgien mit dem Agentengesetz aufs Spiel setzt

In Georgien tritt das von Russland inspirierte Agentengesetz in Kraft, mit dem Moskau die Opposition unterdrückt. Experten erklären, welche Hebel die EU hat, auf die Entwicklung in Georgien Einfluss zu nehmen.