An der sizilianischen Küste Rund 1000 Geflüchtete in Italien gelandet

In den vergangenen beiden Tagen hat die italienische Küstenwache mehr als 1.000 Bootsmigrantinnen und -migranten gerettet.

Am Mittwoch nahmen Einsatzkräfte 423 Menschen von einem Fischerboot auf, das sich rund 16 Meilen vor der Küste Siziliens befunden habe; in der Nacht auf Donnerstag seien weitere 671 Personen an Bord eines Kahns 49 Meilen südöstlich der sizilianischen Stadt Syrakus aufgefunden worden. Das teilte die Küstenwache am Donnerstagabend in Rom mit.

In diesem Jahr sind bis einschließlich Mittwoch bereits 47.079 Menschen über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weit mehr als verdoppelt: Von 1. Januar bis einschließlich 24. Mai 2022 begaben sich 18.108 Migrantinnen und Migranten auf die lebensgefährliche Route. (KNA)