Andreaskirche in Istanbul Wo Russen und Ukrainer gemeinsam beten

Aufwärts geht es, fünf Stockwerke hoch in einem verfallenden Prachtbau aus dem 19. Jahrhundert im alten Hafenviertel. Die unteren Stockwerke sind dunkel und verlassen, doch oben unter dem Dach erheben sich Stimmen im hellen Gesang. Hinter einer schweren Holztüre liegt ein Raum unter einer Kuppel, die Wände leuchtend blau gestrichen, mit Fresken von russischen Heiligen und mit Ikonen bedeckt: die Andreaskirche in Istanbul.

Die Gläubigen stehen und wechseln sich mit dem Priester im Gesang ab – auf Kirchenslawisch, der gemeinsamen Liturgiesprache der orthodoxen Kirchen von Russland und anderen slawischen Ländern. Immer mehr Menschen kommen herein und küssen einen Glaskasten, in dem eine Ikone liegt, bevor sie sich in den Halbkreis der Gläubigen einreihen und in den Sprechgesang einstimmen.

Fünf Jahre sind seit der orthodoxen Kirchenspaltung im Streit um die Ukraine vergangen. Die russische orthodoxe Kirche sagte sich am 15. Oktober 2018 vom Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel los, weil dessen Synode die Unabhängigkeit der ukrainischen Kirche anerkannt hatte.

Andreaskirche als offene Anlaufstelle

Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel – im heutigen Istanbul – ist das geistige Oberhaupt der orthodoxen Christenheit, doch das Patriarchat von Moskau verbot den Mitgliedern der russischen Kirche die Kommunion, Taufe oder Heirat in allen Kirchen, die Konstantinopel unterstehen.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine eskalieren die Spannungen zwischen den Kirchen weiter, weil der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., den russischen Einmarsch kritisiert und der russischen Kirche eine „Kriegstheologie“ vorwirft, mit der sie den „unheiligen und teuflischen Krieg“ gegen die Ukraine rechtfertige.

Doch in der Andreaskirche in Istanbul finden russische Flüchtlinge und Emigranten noch immer eine Anlaufstelle am Bosporus – so wie schon vor hundert Jahren. „Das hier ist die Mutter Gottes von Kazan, eine sehr wichtige Ikone für alle russischen und alle orthodoxen Gläubigen“, erläutert Pater Panaretos die Schätze der kleinen Kirche unter dem Dach.

Der griechische Pater gehört dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel an, das seinen Sitz zwei Kilometer von hier auf der anderen Seite des Goldenen Horns hat. Das Patriarchat hatte ihn vor Jahren nach Moskau geschickt, um Russisch zu lernen und die kleine Emigrantengemeinde der Andreaskirche zu leiten, die außer Russen und Ukrainern auch orthodoxe Christen aus Georgien, Moldau und Belarus umfasst und seit Ausbruch des Ukraine-Krieges stark gewachsen ist.

Pater Panaretos vom Ökumenischen Patriarchat leitet die russische Andreaskirche in Istanbul. © Tagesspiegel/Susanne Güsten

Zuflucht in Istanbul wie schon vor 100 Jahren

„Diese kleinen silbernen Ikonen haben russische Emigranten mitgebracht vor einhundert Jahren“, sagt Pater Panaretos. Damals waren die Gottesdienste in der Andreaskirche auch berstend voll: mit belarussischen Emigranten, die nach der Russischen Revolution aus ihrem Land flohen und auf der Suche nach Zuflucht und einer neuen Heimat in Istanbul ankamen.

„Die Emigranten kamen aus St. Petersburg und mit Schiffen aus Odessa, die hier unten im Hafen landeten“, erzählt der Pater. „Später sind viele weitergezogen nach Europa, aber manche sind auch hier geblieben, und das Ökumenische Patriarchat hat ihnen diese Kirche gegeben.“

Als Herberge für russische Pilger erwarb ursprünglich ein Priester namens Theodorit im Jahr 1871 das stattliche Haus am Hafen von Konstantinopel.

„Damals gab es Pilgerreisen aus Russland nach Jerusalem oder zum Berg Athos, wo sich auch ein russisches Kloster befindet“, sagt Panaretos. „Die Pilger reisten mit dem Schiff aus Odessa oder Petersburg zunächst hierher und dann weiter nach Jerusalem oder zum Berg Athos. Sie waren monatelang unterwegs, deshalb wurde diese Herberge für sie errichtet, mit der Kirche obendrauf – das ist eine Tradition vom Berg Athos, dass die Kirche aufgesetzt ist.“

Ukrainer und Russen beten in der Andreaskirche gemeinsam. © Tagesspiegel/Susanne Güsten

Volle Gottesdienste seit Kriegsbeginn

Heute ist die 150-jährige Dachkirche wieder gefüllt mit Flüchtlingen und Emigranten wie vor hundert Jahren. Die Gemeinde sei früher winzig gewesen, erzählt eine Ukrainerin, die schon länger in Istanbul lebt. Doch seit Kriegsbeginn sei der Gottesdienst immer voll.

Ein junger Russe namens Alex erzählt, dass er sein Land wegen des Krieges verlassen habe – das sei das einzige gewesen, was in seiner Macht stand. Als Experte für Informationstechnologie kann er seinen Job in Istanbul per Fernarbeit machen, vermisst aber den Anschluss an Landsleute und Gleichgesinnte. Deshalb sei er zur Andreaskirche gekommen, von der er aus einer Whatsapp-Gruppe von russischen Emigranten in Istanbul erfahren habe.

Zakir, ein anderer junger Russe, lobt den einladenden Geist der Andreaskirche, in der Menschen aus allen Ländern willkommen seien. „Hier geht es nur ums Gebet und um Jesus“, bestätigt Pater Panaretos; dass in seiner Gemeinde Russen und Ukrainer aufeinander träfen, spiele keine Rolle. „Wir haben hier den Segen von Patriarch Bartholomäus I. und offene Arme für alle.“

Für die russische Kirche und ihren Patriarchen Kyrill I. dagegen hat Bartholomäus I. dagegen keine offenen Arme mehr. Als „Verbrechen gegen die Schöpfung“ verurteilte er zum Beginn des orthodoxen Kirchenjahres in diesem Monat den Krieg gegen die Ukraine und die Rolle der russischen Kirche. Demonstrativ nahm sein Patriarchat jetzt einen russischen Priester auf, dem in Moskau sein Amt entzogen worden war, weil er für den „Frieden“ betete statt für den „Sieg“.