Angeklagt wie ein Mafiaboss Der Fall in Georgia ist gefährlich anders für Trump

Der Gerichtssaal war voller Reporter und Kameras, als Richter Robert McBurney am Montag die Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump verlas. Millionen Amerikaner konnten live im Fernsehen dabei zusehen, wie Trump zum vierten Mal angeklagt wurde; diesmal von Geschworenen vor einem Gericht in Fulton County im US-Bundesstaat Georgia und in aller Öffentlichkeit.