Angriff auf Charkiw Hat Nachlässigkeit zum schnellen Vorstoß der russischen Truppen beigetragen?

Über eine mögliche russische Offensive auf Charkiw wurde bereits seit mehreren Monaten gesprochen. Der Angriff aus dem Norden hat die ukrainische Armee jedoch überrumpelt. Hat Nachlässigkeit zum schnellen Vorstoß der russischen Truppen beigetragen?

Am 10. Mai überschritten russische Truppen die Grenze zum Gebiet Charkiw und bildeten gleich zwei Linien. Von dort aus drangen sie etwa fünf bis sechs Kilometer tief und 30 Kilometer weit in ukrainisches Gebiet vor. Die ukrainische Armee musste sich zurückziehen.

Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich die Lage nun teilweise stabilisiert. Das weitere Vordringen der russischen Truppen tief in das Gebiet wurde demnach gestoppt. Um die Stadt Wowtschansk wird jedoch heftig gekämpft. Vor dem Hintergrund der russischen Offensive hat die ukrainische Militärführung den Kommandeur der Truppe in Charkiw ausgewechselt – ohne eine Erklärung.

Der Vormarsch der russischen Truppen hat eine Debatte über die Qualität der ukrainischen Verteidigungsanlagen ausgelöst: Warum ist es den Russen gelungen, die erste Verteidigungslinie so schnell zu überwinden? Und wie zuverlässig sind die zweite und dritte Linie?

Noch im April hatte Selenskyj überprüft, ob die Truppen in Charkiw einer russischen Offensive standhalten könnten. Er war zufrieden und nannte die Befestigungen im Gebiet Charkiw sogar ein Beispiel für andere Regionen.

Doch nun hat der Kommandeur der Aufklärungseinheit, Denys Jaroslawskyj, öffentlich erklärt, dass die erste Verteidigungslinie angeblich einfach nicht existierte.

Der Feind ist problemlos in die Grauzone eingedrungen. Denys Jaroslawskyj, Kommandeur der Aufklärungseinheit, auf Facebook

„Der Feind ist problemlos in die Grauzone eingedrungen, die theoretisch nicht hätte grau sein dürfen!“, schrieb er auf Facebook. An der dortigen Grenze hätten Betonbefestigungen stehen sollen, aber „es gab noch nicht einmal Minen“. Er konstatiert: Entweder handele es sich hierbei um Diebstahl oder vorsätzliche Sabotage.

Der Leiter des Sondertransportdienstes der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Jakowez, hält die Behauptungen über das Fehlen von Betonbarrieren an der Kontaktlinie für absurd. Ihm zufolge wurde die erste Verteidigungslinie von den Kräften der dort befindlichen Einheiten der Streitkräfte in einer Entfernung von 1,5 bis fünf oder sechs Kilometern errichtet.

Ein Polizist geht während des russischen Beschusses in Wowtschansk in Deckung. © dpa/Evgeniy Maloletka

Die Lage der zweiten Verteidigungslinie wird aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich bekannt gegeben. Und die dritte Linie befindet sich in einer Entfernung von 17 bis 35 Kilometern. Die dritte Verteidigungslinie ist laut Jakowez die am stärksten befestigte – unter anderem sollen sich dort Stahlbetonkonstruktionen befinden. „Sogar in einer solchen Entfernung von 20 bis 30 Kilometer mussten die Verteidigungsanlagen unter feindlichem Beschuss errichtet werden.“ Denn die russische Artillerie beschießt ständig Grenzgebiete.

Die Stadt Wowtschansk liegt nur fünf Kilometer von der russischen Grenze entfernt

Auch der Militäranalytiker Jewgen Dykyi hält das Fehlen von Befestigungsanlagen in den Grenzdörfern nicht für ein Verteidigungsversagen. „So unmenschlich es auch klingen mag, aber Verteidigungsanlagen werden nicht an der Grenzlinie errichtet, sondern immer in einiger Entfernung von ihr.“ Die Frage, warum dieses Gebiet nicht zumindest vermint wurde, hält Dykyj für durchaus berechetigt. Dies hätte jedoch die vorherige Evakuierung der Anwohner erfordert, was nicht geschehen ist.

Gleichzeitig bemängelt der Militäranalyst, dass die Stadt Wowtschansk auf die russische Invasion wenig vorbereitet war. Obwohl die Stadt nur fünf Kilometer von der Grenze entfernt liegt, sei sie doch wichtig genug, um befestigt zu werden, so Dykyj. „Die Tatsache, dass russische Truppen relativ leicht in Wowtschansk einmarschieren konnten und es dort am zweiten Tag zu Straßenschlachten kam, war eindeutig nicht Teil der Pläne der ukrainischen Militärführung“, sagt er.

Ein Anwohner von Wowtschansk betrachtet das brennende Haus eines Nachbarn nach einem russischen Luftangriff. © dpa/Evgeniy Maloletka

Dykyj zufolge hat die Führung indirekt sogar die Misserfolge bei der Verteidigung zugegeben, indem sie am vierten Tag der russischen Offensive plötzlich den Kommandeur der Charkiw-Truppe wechselte.

Die wichtigste Frage ist nun, ob die russischen Truppen in der Lage sein werden, die zweite und dritte Linie der ukrainischen Verteidigung zu überwinden. Das Schicksal von Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, hängt davon ab.

Gouverneur von Charkiw steht in der Kritik

In der Ukraine wird der Bau von Befestigungsanlagen nicht zentral verwaltet. Die Verantwortung ist zwischen den lokalen Behörden und den Militärs aufgeteilt. Die Infanterie- und Ingenieurtruppen rüsten die erste Verteidigungslinie aus – direkt an der Kampflinie oder der Grenze zu Russland. Die örtlichen Behörden sind für den Bau der Befestigungsanlagen der zweiten und dritten Linie zuständig und lassen diese von privaten Unternehmen errichten.

Die zweite Linie gilt als Hauptgrenze, die das weitere Vordringen der feindlichen Truppen aufhalten soll. Obwohl die Russen sie noch nicht erreicht haben, steht der Gouverneur von Charkiw, Oleg Synegubow, bereits in der Kritik.

Am Rande des Dorfes Lypzi, elf Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wurden offenbar zahlreiche Betonpyramiden – auch „Drachenzähne“ genannt – endeckt, die in einem Haufen entlang der Straße lagen. Die entsprechenden Fotos wurden vom ukrainischen Analyseprojekt DeepState, das den Verlauf des Krieges detailliert dokumentiert, auf Telegram veröffentlicht. Warum sind verfügbare „Drachenzähne“ nicht zum Einsatz gekommen?

Laut Synegubow zeigen die Bilder die Überreste von Betonpyramiden. Sie seien zum Zweck der Weiterverwendung an den Ort gebracht worden. Diese Überreste würden nur 0,4 Prozent der Gesamtzahl der installierten „Drachenzähne“ ausmachen.

Die dritte Verteidigungslinie wurde bereits in den vorherigen Phasen der Räumung der Region Charkiw errichtet, so Gouverneur Oleg Sinegubow. Der Ausbau der zweiten Verteidigungslinie der Region habe am 1. März dieses Jahres begonnen.

Charkiw erhielt rund 70 Millionen Euro aus dem Budget für den Bau von Befestigungsanlagen. Etwa 30 private Auftragnehmer sind mit dem Bau beschäftigt. Synegubow zufolge sollte ein Teil der Arbeiten an den Befestigungsanlagen bis zum 30. April und ein weiterer Teil bis zum 1. Juni abgeschlossen sein.