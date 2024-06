Angriffe auf beiden Seiten der Front Mehrere Tote in Grenzregionen Belgorod und Donezk gemeldet

In der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach Behördenangaben sieben Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet worden. Aus den Trümmern eines eingestürzten Mehrfamilienhauses in dem Ort Schebekino bargen Retter nach Angaben des Katastrophenschutzes vom Samstag vier Leichen.

Eine gerettete Frau sei im Krankenhaus gestorben, schrieb Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram. Das Haus sei am Freitag nach Beschuss der Ukraine auf Schebekino eingestürzt. Es wurden aber keine Angaben zu einem direkten Treffer gemacht.

Gouverneur Gladkow berichtete außerdem von je einem Toten in den russischen Orten Oktjabrski und Murom. Am Samstag sei Schebekino erneut beschossen worden.

Ein Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der beschädigte Teil des viergeschossigen Hauses nicht wiederhergestellt werden kann. Wjatscheslaw Gladkow via Telegram

Grenzgebiet Belgorod derzeit heftig umkämpft

Die Ukraine wehrt seit mehr als zwei Jahren eine großangelegte russische Invasion ab. Das Grenzgebiet Belgorod dient den russischen Truppen als Aufmarschgebiet und Logistikstützpunkt. Von dort wird auch die ostukrainische Großstadt Charkiw beschossen.

Seit Russland an diesem Frontabschnitt Mitte Mai eine weitere Bodenoffensive begonnen hat, beschießt die Ukraine das Gebiet Belgorod intensiver. Die USA und andere Unterstützer haben der Ukraine erlaubt, von ihnen gelieferte Waffen dort über die Grenze hinweg einzusetzen.

Auch Ukraine meldet Tote in Grenzgebieten

Die weitgehend entvölkerte Stadt liegt nur etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt. Auf der anderen Seite liegt die ukrainische Kleinstadt Wowtschansk, um die sich russische und ukrainische Truppen derzeit heftige Kämpfe liefern.

Auf ukrainischer Seite wurden am Samstag zwei Frauen und ein Mann in dem Dorf Ulakly im Gebiet Donezk durch russischen Artilleriebeschuss getötet. Fünf Menschen seien verletzt worden, schrieb Gouverneur Wadym Filaschkin auf Telegram.

„Das Dorf wurde heute gegen 9 Uhr mit Streumunition aus Smerchy beschossen. Zwei Frauen im Alter von 39 und 32 Jahren und ein Mann im Alter von 30 Jahren wurden getötet. Fünf Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades“, berichtete Filaschkin weiter. Darüber hinaus seien „zwei Verwaltungsgebäude, ein Privathaus, ein Geschäft und acht Autos“ bei dem Angriff beschädigt worden.

Das Dorf Ulakly liegt etwa 30 Kilometer von der aktuellen Frontlinie entfernt. (dpa, Tsp.)