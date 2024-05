Angriffe auf die Häfen des Landes Die Getreideexporte der Ukraine stabilisieren sich – doch Gefahr droht noch immer

Der Handel mit Getreide ist für die Ukraine ein wichtiger Wirtschaftsfaktor – auch und besonders in Kriegszeiten. Dabei sind die Voraussetzungen dafür alles andere als günstig, wie sich schon zu Beginn des russischen Angriffskrieges angesichts der Getreideblockade zeigte. Die Ukrainer versuchen dennoch, den Handel auf dem Seeweg aufrechtzuerhalten.

Laut Dmytro Barinov, dem stellvertretenden Leiter des staatlichen Unternehmens Ukrainian Sea Ports Authority, verfügte die Ukraine vor dem Krieg im Donbass 2014 und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim über 18 Häfen. Fünf davon befinden sich auf der annektierten Halbinsel und sind nun von Russland besetzt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 verlor die Ukraine zunächst vier weitere Häfen: Mariupol, Berdiansk, Cherson und Skadowsk. Cherson wurde im November 2023 befreit, und der Hafen ist wieder in ukrainischer Hand.

Was der Ukraine geblieben ist, sind sechs Seehäfen: die Schwarzmeerhäfen von Groß-Odesa – Odesa, Pivdennyi, Chornomorsk und die Donauhäfen von Izmail, Reni und Ust-Dunaisk. Einer der größten ukrainischen Seehäfen in der Stadt Mykolaiv kann aufgrund der Sicherheitslage aktuell nicht betrieben werden. Nach Angaben des Sprechers der ukrainischen Streitkräfte, Dmytro Pletenchuk, greifen die russischen Truppen immer noch die Dnipro-Mündung an, um die Ukraine an der Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in Richtung Mykolaiv zu hindern.

Erste Exporterfolge

Bei Ausbruch des Krieges 2022 hatten die Russen die ukrainischen Exporte über das Schwarze Meer blockiert. Zu dieser Zeit fehlten auf dem Weltmarkt ukrainische Waren, vor allem Getreide und Ölprodukte. Die Preise stiegen, die Sorge vor einer Hungersnot in afrikanischen Ländern wuchs. Und der Ukraine fehlte das Geld aus den Einnahmen.

Unter Vermittlung der Türkei einigten sich Russland und die Ukraine Anfang August 2022 auf ein Getreideabkommen. Im Laufe des Jahres konnte die Ukraine so etwa 33 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf dem Seeweg ausführen. Doch die Ruhe währte nicht lange. Russland blockierte immer öfter die Inspektionen von Schiffen mit ukrainischen Erzeugnissen und zog sich im Juli 2023 einseitig aus dem Abkommen zurück.

Nach dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen war die Ukraine allerdings wieder in der Lage, selbst für die Sicherheit des Schiffsverkehrs zu sorgen. Im August 2023 gab die ukrainische Marine bekannt, dass sie einen vorübergehenden Korridor eröffnet hat, der von allen zivilen Schiffen, einschließlich derer in den Häfen von Odesa, genutzt werden kann. Und es hat sich gezeigt, dass dieser Korridor der Ukraine wirtschaftlich mehr nutzt als das zuvor geschlossene Abkommen.

Auf diesem Foto vom August 2023, das von der Pressestelle des ukrainischen Infrastrukturministeriums zur Verfügung gestellt wurde, verlässt das unter der Fahne Hongkongs fahrende Containerschiff Joseph Schulte den Hafen von Odessa, um durch den temporären Korridor zu fahren, der für Handelsschiffe aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen eingerichtet wurde. © dpa/Uncredited

Bereits im Januar 2024 exportierte die Ukraine gerade einmal noch zwei Millionen Tonnen weniger als im Vorkriegs-Januar 2022. Der Löwenanteil davon wurde über den Seeweg exportiert. Nach Angaben von Oleksandr Kubrakov, der bis vor Kurzem Minister für Gemeinden, Gebiete und Infrastrukturentwicklung war, hat die Ukraine in den ersten sieben Monaten des Bestehens des Korridors mehr Waren exportiert als im gesamten Jahr des Getreideabkommens.

Bis März dieses Jahres fuhren mehr als 1100 Schiffe durch den Korridor und transportierten 33,8 Millionen Tonnen Fracht, von denen 23,1 Millionen Tonnen Produkte ukrainischer Landwirte waren. Und nach den vorläufigen Ergebnissen vom April 2024 erreichte das Volumen der ukrainischen Exporte während des Krieges ein Rekordhoch von mehr als 13 Millionen Tonnen.

Laut ukrainischem Wirtschaftsministerium wurden damit nicht nur die Zahlen vom März 2024, sondern auch vom Februar 2022 übertroffen. Das brachte dem Land 3,3 Milliarden Dollar ein. Der wiedereröffnete Seeweg hat außerdem dazu beigetragen, die Exporte nach Afrika und Asien zu steigern.

Wie die Schiffe geschützt werden

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 wurden von den 17 Millionen Tonnen an Agrarexporten etwa zwölf Millionen Tonnen über die Häfen des Großraums Odesa, fast drei Millionen Tonnen über die Donau und zwei Millionen Tonnen auf dem Landweg, zumeist auf der Schiene, in die benachbarten EU-Länder exportiert, sagte Mykola Solsky, Minister für Agrarpolitik.

Auch die Tarife für die Kriegsrisikoversicherung sind gesunken. „Als der Korridor in Betrieb genommen wurde, betrugen die Tarife drei bis fünf Prozent des Versicherungswertes des Schiffes. Das sind etwa 300.000 bis 500.000 Dollar für sieben Tage. Heute liegt der Satz bei 0,8 bis ein Prozent, also 100.000 bis 200.000 Dollar“, sagt Gennadiy Ivanov, Direktor von BPG Shipping & Kronos Bulkers.

Aber wie werden die Schiffe vor russischen Angriffen geschützt? Laut Andriy Klymenko, Leiter der Monitoring Group on Sanctions and Freedom of Navigation am Black Sea Institute for Strategic Studies, läuft dies folgendermaßen ab: Es wird eine Karawane aus mehreren Handelsschiffen gebildet, die in Abstimmung mit dem militärischen Koordinationshauptquartier handeln. Das Hauptquartier beurteilt die Lage auf See und in der Luft und erteilt zivilen Schiffen je nach Lage die Erlaubnis zur Durchfahrt. Alle Seetransporte werden im Konvoi mit den ukrainischen Streitkräften durchgeführt.

Für Schiffe mit geringerem Tiefgang führt die Route durch die Hoheitsgewässer der Ukraine, das heißt innerhalb einer Zwölf-Meilen-Zone von der Küste. Für größere Schiffe geht es ein Stück über die Insel Zmeinyi hinaus und dann zurück in die Zwölf-Meilen-Zone. „Je näher an der Küste, desto einfacher ist es, solchen Karawanen im Notfall militärischen Schutz zu gewähren“, erklärt Andriy Klymenko.

Die Risiken sind noch immer enorm

Der Seekorridor bleibt dennoch extrem risikoreich. Nicht nur die Energieinfrastruktur, sondern auch die Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur – insbesondere in der Region Odesa – sind Ziel massiven russischen Beschusses.

Nach Angaben von Marinekommandeur Oleksiy Neizhpapa haben russische Truppen zwischen Juli 2023 und März 2024 mehr als 880 Angriffsdrohnen und mehr als 170 Raketen auf die Hafeninfrastruktur der Region Odesa abgefeuert. Nach Angaben des Infrastrukturministeriums griff Russland diese fast 40 Mal an und beschädigte oder zerstörte dabei 215 Anlagen.

Vor allem am 19. April griff Russland Odesa massiv an. Im Hafen Pivdennyi wurden zwei Terminals attackiert, die auf den Umschlag von landwirtschaftlichen Erzeugnissen spezialisiert sind. Eines der Terminals gehört dem singapurischen Unternehmen Delta Wilmar, das seit 2004 in der Ukraine tätig ist und auch mehrere landwirtschaftliche Verarbeitungsbetriebe besitzt.

Mehr zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Wiederaufbau mit Luftalarm, aber ohne Minister Als Svenja Schulze in Kiew ankommt, ist ihr wichtigster Ansprechpartner weg

Experten gehen davon aus, dass die Exporte der Ukraine aufgrund der massiven russischen Angriffe zwar zurückgehen, aber nicht völlig zum Erliegen kommen werden. „Wenn die Häfen nicht funktionieren, funktioniert auch die Wirtschaft nicht. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, gibt es keinen Nachschub für die Streitkräfte“, erklärt Denys Marchuk, stellvertretender Vorsitzender des allukrainischen Agrarrats. Deshalb sei es wichtig, die Hafeninfrastruktur besonders zu schützen.

Dem Wirtschaftswissenschaftler zufolge liefen im Januar durchschnittlich mindestens sechs Schiffe pro Tag die Häfen von Odesa an, von Februar bis April jeweils mindestens neun.