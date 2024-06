Tagesspiegel Plus Angst vor dem Rechtsruck in Europa : Wer sind die Deutschen, die ihre Stimme den Rechten geben?

Wenn an diesem Sonntag das Europaparlament gewählt wird, geht es für viele Deutsche vor allem um eine Frage: Wie stark werden die Rechten? Denn in Deutschland wie in vielen anderen Mitgliedstaaten sind die Europawahlen wichtige nationale Stimmungsbarometer.