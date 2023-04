Anklage gegen Donald Trump Mexikos Präsident vermutet politische Motivation

Mexikos Präsident Manuel López Obrador hält die gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump erhobene Anklage für „politisch motiviert“, um dessen Chancen bei der Präsidentschaftswahl 2024 zu beeinträchtigen.

„Juristische Angelegenheiten sollten nicht für wahlpolitische Zwecke verwendet werden“, sagte Obrador am Mittwoch (Ortszeit) vor Journalisten - einen Tag nachdem Trump im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar in 34 Anklagepunkten für nicht schuldig plädiert hatte.

Er sei „nicht einverstanden mit dem, was sie dem ehemaligen Präsidenten Trump antun“, erklärte Obrador bei seiner täglichen Pressekonferenz und bezeichnete die Anschuldigungen gegen Trump, der bei der Wahl im nächsten Jahr wieder kandidieren möchte, als „Hetzkampagne“.

Es ist bereits das zweite Mal, dass der 69-jährige Obrador Trump in Schutz nimmt. Am 21. März hatte er kritisiert, dass eine Anklage gegen Trump mit dem Ziel erhoben werden könnte, ihn von einer erneuten Präsidentschaftskandidatur abzuhalten.

Der Linkspopulist Obrador pflegt gute Beziehungen zu Trump, obwohl dieser während des Wahlkampfs im Jahr 2016 mexikanische Migranten als „Vergewaltiger“ und Drogenhändler bezeichnet hatte. (AFP)

