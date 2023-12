Anschlag im Südosten Elf iranische Polizisten bei Angriff von Dschihadisten getötet

Bei einem Anschlag im Südosten des Iran sind nach Behördenangaben mindestens elf Polizisten getötet worden. Bei der Attacke auf das Polizeipräsidium in der Stadt Rask seien auch mehrere Menschen verletzt worden, sagte der stellvertretende Gouverneur der Provinz Sistan-Balutschistan, Aliresa Marhamati, am Freitag im iranischen Staatsfernsehen.

Auch mehrere Angreifer seien getötet worden. Die sunnitische Dschihadistengruppe Dschaisch al-Adl reklamierte den Anschlag nach Angaben des Staatsfernsehens für sich.

Sistan-Balutschistan grenzt an Pakistan und Afghanistan. In der Provinz kommt es immer wieder zu Zusammenstößen der iranischen Sicherheitskräfte mit Drogenschmugglerbanden, Rebellen der belutschischen Minderheit und sunnitischen Dschihadisten-Gruppen. Erst im Juli wurden in Sistan-Balutschistan vier Polizisten während einer Patrouille getötet.

Zwei Wochen zuvor waren zwei Polizisten bei einem Schusswechsel mit mutmaßlichen Kämpfern von Dschaisch al-Adl getötet worden. Im Mai wurden außerdem fünf iranische Grenzschützer bei Zusammenstößen mit einer bewaffneten Gruppe getötet. (AFP)