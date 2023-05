Anthony Fauci im Interview „Für Trump-Anhänger bin ich der Staatsfeind Nr. 1“

Dr. Fauci, während der Pandemie waren Sie Amerikas Arzt und haben Millionen von Menschen fast jeden Tag im Fernsehen Erklärungen und Rat zum Umgang mit dem Virus gegeben. Nun sind Sie seit Dezember im Ruhestand. Wie geht es Ihnen?

Gut, mit dem Ruhestand ist das nur so eine Sache. 38 Jahre lang war ich Direktor einer mit 6,3 Milliarden Dollar ausgestatteten Institution, hatte Tausende von Angestellten und 15 Leute, die direkt für mich arbeiteten. Jetzt bin ich ein bisschen mehr auf mich selbst gestellt. Ich bin zwar aus der Regierung ausgeschieden, aber arbeite immer noch mindestens zwölf Stunden am Tag, halte zu Beispiel Abschlussreden an Universitäten. Und ich plane, meine Memoiren zu schreiben.