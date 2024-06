Argentiniens Milei trifft Bundeskanzler Scholz Was haben diese zwei sich eigentlich zu sagen?

Getrieben ist Argentiniens Präsident Javier Milei vor allem von einem: seiner ultralibertären bis rechtspopulistischen Ideologie. Bekannt ist er für seine irren bis wirren Aussagen, etwa: „Der Sozialismus ist der Krebs der Menschheit“ oder „Der Staat ist der Pädophile in einem Kindergarten mit angeketteten und in Vaseline getränkten Kindern.“ An diesem Wochenende kommt der selbsternannte Anarcho-Kapitalist nach Deutschland – und wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz treffen.