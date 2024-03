Norwegischer Außenminister zum Krieg in Gaza „Es ist wichtig, einen Freund wie Israel zu kritisieren“

Herr Barth Eide, eine Woche nachdem die Hamas Israel überfallen hatte, wurden Sie Norwegens Außenminister. Freut man sich da über den Job?

Ich war zuvor schon einmal Außenminister und wusste, worauf ich mich einlasse. Mir war aber sofort klar, dass das eine ganz besondere Zeit ist. Wir haben Krieg in Europa, dazu eine Eskalation im Nahostkonflikt, der mit den Hamas-Anschlägen und der Reaktion Israels eine neue Wendung genommen hat. Ich weiß nicht, ob freuen das richtige Wort ist, ich fühlte mich aber sehr gut vorbereitet.

Neben Irland verurteilte Norwegen als einziges europäisches Land sehr früh Israels Kriegsführung. Warum?

Wir haben die Angriffe der Hamas klar verurteilt und Israels Recht auf Selbstverteidigung anerkannt. Aber wir sagen auch: Sogar wenn man das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, ist dieses Recht durch das humanitäre Völkerrecht eingeschränkt. Daran haben wir Israel sowohl in persönlichen Gesprächen als auch öffentlich erinnert. Das Ausmaß der Zerstörung und die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird – nämlich nicht durch gezielte, sondern große Angriffe auf ganze Stadtteile – ist ein Problem. Meiner Meinung nach auch für Israel.

Inwiefern?

Die Sympathie, die nach dem 7. Oktober fast überall zu spüren war, schwindet. Das liegt auch daran, wie Israel seine Gegenoffensive führt. Wir müssen unsere Stimme erheben, wenn unsere Werte und Prinzipien verletzt werden. Insbesondere, wenn unsere Freunde das tun. Russland zu verurteilen, ist leicht. Putin verstößt offensichtlich gegen das humanitäre Völkerrecht. Es ist schmerzhafter, aber wichtiger, seine Freunde zu kritisieren.

Zur Person Seit einem knappen halben Jahr Norwegens Außenminister: Espen Barth Eide © Imago/Beate Oma Dahle Espen Barth Eide ist seit Oktober 2023 norwegischer Außenminister. Zuvor war der Politiker der sozialdemokratischen Arbeiderpartiet zwei Jahre Klima- und Umweltminister, zwischen den Jahren 2011 und 2013 war er zudem jeweils ein Jahr Verteidigungs- und Außenminister. Seit 2017 ist er Abgeordneter im norwegischen Parlament Storting. Der studierte Politikwissenschaftler arbeitete vor seiner politischen Karriere mehrere Jahre als Forscher am norwegischen Institut für Außenpolitik in Oslo.

Ähnlich wie Norwegen sieht sich auch Deutschland als enger Freund Israels. Das Verständnis von Solidarität scheint jedoch ein anderes zu sein.

Wir kennen und respektieren die Gründe für Deutschlands Verhalten. Die gibt es in Norwegen nicht. Das macht Deutschland vorsichtiger. Ich glaube aber, dass wir uns mit der Bundesregierung über das langfristige Ziel einig sind. Wir haben allerdings einen anderen Ton angeschlagen.

Deutschland hat nach Israels Vorwürfen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA), wonach ein Dutzend Mitarbeitende an dem Überfall auf Israel beteiligt gewesen sein soll, die Zahlungen eingestellt. Norwegen hat seine Hilfe dagegen erhöht. Warum?

Wir nehmen die Anschuldigungen aus Israel sehr ernst. Man muss jetzt sehr genau prüfen, ob diese zutreffen und wie das passieren konnte. Die Zahlungen deshalb einzustellen, halten wir für eine übertriebene Reaktion.

Wir erkennen das Recht Palästinas auf einen Staat an und wollen diesen aufbauen. Espen Barth Eide, norwegischer Außenminister

Weshalb?

UNRWA ist die wichtigste Lebensader für die Menschen in Gaza, sie ist das Rückgrat sämtlicher humanitärer Hilfe in der Region. Es gibt Millionen von Menschen, die auf ihre Dienste angewiesen sind, und es gibt keinen Grund, sie kollektiv zu bestrafen. Unsere Zahlungen zu erhöhen, war auch ein Signal an andere Geberländer, über ihre Reaktion nachzudenken. Bei Schweden und Kanada hat es funktioniert, beide Länder zahlen jetzt wieder.

Werden Sie sich auch bei Ihrer deutschen Amtskollegin dafür einsetzen?

Ich werde sie auf jeden Fall ermutigen, darüber nachzudenken. Wir arbeiten ohnehin sehr eng mit der Gruppe der arabischen Außenminister an einem regionalen Friedensplan zusammen und reden auch über einen Weg zu einer Zweistaatenlösung. Wir brauchen einen palästinensischen Staat, der nicht von der Hamas geführt wird und das Existenzrecht Israels anerkennt.

Norwegen ist für eine Zweistaatenlösung, erkennt aber Palästina nicht als Staat an. Passt das zusammen?

Wir erkennen das Recht Palästinas auf einen Staat an und wollen diesen aufbauen. Aber wir haben eine konservative Tradition: Wir erkennen die Realitäten an, nicht die Bestrebungen. Es reicht nicht aus, einen Staat anzuerkennen, den es so nicht gibt. Viel wichtiger sind Institutionen, Grenzen und ein funktionierendes Staatssystem.

24 Millionen Euro (275 NOK) hat Norwegen dem UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) im Februar extra überwiesen.

Seit dem Osloer Abkommen sind mehr als 30 Jahre vergangen. Sind Frieden im Nahen Osten und eine Zweistaatenlösung überhaupt noch möglich?

Paradoxerweise würde ich sagen, dass ich jetzt mehr Hoffnung habe als noch vor zwei Jahren.

Aus welchem Grund?

Angesichts der extremen Gewalt, die wir mit den Terroranschlägen der Hamas und Israels Reaktion darauf erleben, ist die Frage mehr denn je auf dem Tisch. Weltweit sprechen sich immer mehr führende Politiker immer deutlicher für eine Lösung des Konflikts aus. Wir hoffen, dass wir den Schwung nutzen können, um den Prozess zu beschleunigen. Es geht in die richtige Richtung.

Israels rechtsgerichtete Regierung lehnt eine Zweistaatenlösung vehement ab. Ist es nicht naiv zu glauben, dass es aktuell in die richtige Richtung geht?

Das stimmt. Aber Staaten halten länger als Regierungen. Verhandlungen mit der jetzigen Regierung sind tatsächlich wenig vielversprechend. Doch der Druck ist sehr groß. Wenn Israel ein jüdischer und demokratischer Staat bleiben will, braucht es einen palästinensischen Staat. Die Nicht-Lösung der vergangenen Jahre hat lediglich Zeit gekauft.

Würde Norwegen bei einem möglichen Friedensprozess wieder eine Rolle spielen wollen?

Dazu sind wir auf jeden Fall bereit. Aber anders als Anfang der 90er Jahre sollte der Westen dabei nicht führend sein. Ein Friedensprozess muss auf regionaler Ebene stattfinden, das würde auch die Beziehungen zwischen Israel, Saudi-Arabien und den Nachbarländern normalisieren. Die Voraussetzung für alle vermittelnden Staaten muss jedoch sein, dass man sich für eine Zweistaatenlösung einsetzt.

Dass Russland eine Atommacht ist, müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Espen Barth Eide, norwegischer Außenminister

Welche Länder könnten dabei eine wichtige Rolle spielen?

Ich denke, Jordanien, Ägypten und Katar, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien.

Selbst Katar, das die Hamas-Führung beherbergt?

Genau deswegen. Ähnlich wie die Vereinigten Arabischen Emirate hat Katar gute Kontakte zu Israel. Das ist auch der Grund, warum das Land bei den Verhandlungen um einen Waffenstillstand so entscheidend ist.

Könnte bei einem Friedensprozess im Nahen Osten noch eine Rolle spielen: der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani © dpa/Kay Nietfeld

Sehen Sie die Gefahr, dass der Krieg im Nahen Osten jenen in Europa vergessen lässt?

Das alte Gerede von der Ukraine-Müdigkeit in Europa ist meiner Meinung nach stark übertrieben. Ich sehe schon, dass einige Länder wie beispielsweise Ungarn weniger interessiert sind. Aber die Mehrheit in Europa ist der Meinung, dass wir die Ukraine so lange unterstützen müssen, wie es nötig ist. Und das ist gut so.

Ihr Land unterstützt die Ukraine gemessen an der Wirtschaftsleitung mehr als doppelt so stark wie Deutschland. Wie frustrierend ist Berlins Zurückhaltung für Sie?

Ja, pro Kopf geben wir mehr als Deutschland. Aber Deutschland ist im Gesamtvolumen der größte Lieferant von Waffen und Geld. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ich denke nicht, dass wir Deutschland hervorheben sollten, weil es zu vorsichtig ist. Andere Länder zahlen weniger, sprechen dafür aber umso lauter.

Die deutsche Regierung streitet heftig über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Teilen Sie die Sorge, dass eine Lieferung Wladimir Putin provozieren könnte?

Ich habe die Taurus-Debatte verfolgt und weiß, wie sensibel dieses Thema in Deutschland ist. Deshalb möchte ich mich da nicht einmischen. Allgemein kann ich sagen, dass die Ukraine Russland zahlenmäßig unterlegen ist und strategisch aufrüsten muss. Wenn wir ernsthaft wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, und noch mehr, dass Russland ihn verliert, dann wird es mit mehr vom Gleichen nicht getan sein.

Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ist für Norwegens Außenminister Espen Barth Eide eine Frage für die Zeit nach dem Krieg. © Ane Haavardsdatter Lunde

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte jüngst, dass die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine nur eine Frage der Zeit ist. Stimmen Sie dem zu?

Ja, denn die Unterstützung der Ukraine bezieht sich nicht nur auf Sicherung ihrer territorialen Integrität. Sondern auch auf ihre Souveränität. Die ukrainische Bevölkerung hat das Recht, ihre eigenen Entscheidungen über ihre Bündnisse zu treffen. Nato-Mitglied zu werden, ist aber nicht einfach. Es braucht demokratische, politische wie institutionelle Reformen. In der Nato besteht Einigkeit, dass wir keine Probleme importieren. Die Frage einer Mitgliedschaft ist also eine Frage für die Zeit nach dem Krieg.

1,7 Prozent der Wirtschaftsleitung (BIP) gibt Norwegen der Ukraine. Gemessen am BIP ist Norwegen laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft damit der größte Unterstützer des Landes.

Wenn die Mitgliedschaft der Ukraine unmöglich ist, solange dort Krieg herrscht – bestimmt dann nicht Putin über eine Nato-Erweiterung?

Es besteht unter den Mitgliedsländern breiter Konsens darüber, dass ein Land, das sich im Krieg befindet, kein Nato-Mitglied werden kann. Auch deshalb wollen wir der Ukraine helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Sie brauchen aber auch eine Perspektive. Deswegen schließt Norwegen, ähnlich wie andere Länder, jetzt bilaterale Abkommen. Diese Sicherheitsversicherungen sollen den Menschen das Gefühl einer langfristigen Partnerschaft geben.

Erst diese Woche hat Kreml-Chef Wladimir Putin betont, dass sein Land bereit ist, Atomwaffen einzusetzen. Ein Teil des russischen Atomarsenals lagert auf der Halbinsel Kola nahe der norwegischen Grenze. Beunruhigt Sie das?

Das ist Teil seiner Rhetorik, er wiederholt sich da gelegentlich. Ob Putin das sagt oder nicht, ist uns eigentlich egal. Weil wir nicht glauben, dass es zwischen Putins Reden und der Realität einen Zusammenhang gibt. Dass Russland eine Atommacht ist, müssen wir trotzdem immer im Hinterkopf behalten. Aber selbst China hat Putin vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt, das ist ein gutes Zeichen.

Sie arbeiten seit fast 30 Jahren in der Außenpolitik. Heute scheint das Gebot der Stunde Aufrüstung und Abschreckung zu sein. Hat Diplomatie da keine Chance mehr?

Doch, immer. Je mehr Waffen es gibt, desto wichtiger wird die Diplomatie. Die findet immer auch im Schatten des Krieges statt. Und man muss bereit sein, zu erkennen, wann Diplomatie die richtige Antwort ist.