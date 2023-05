Asylverfahren an Außengrenzen der EU Die Ampel-Parteien und ihre Grundsätze von gestern

Geografisch liegt Deutschland im Zentrum der EU. Auf manchen Feldern der gemeinsamen Politik bewegt sich Berlin hingegen am Rande Europas. Besonders sichtbar war das seit Jahren beim Umgang mit Migration und Asyl.

In der Migrationskrise 2015/16 wurde es rasch einsam um Deutschland. Partner wie Österreich und Schweden, die Angela Merkels Willkommenskultur anfangs mitgetragen hatten, schwenkten um. Berlins Forderung nach solidarischer Verteilung hunderttausender Migranten über die EU-Staaten fand kaum Unterstützer.

Sieben Jahre später geschieht Revolutionäres: Eine rot-grün-gelbe Bundesregierung setzt an zum großen Sprung vom Rand in die Mitte europäischer Migrationspolitik. Die Ampelkoalition unterstützt kurz vor dem innerdeutschen Flüchtlingsgipfel am 10. Mai den Vorschlag der EU-Kommission, Asylverfahren an die Außengrenzen zu verlegen.

Innenministerin Faeser: Historisches Momentum

Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht von einem „historischen Momentum“ für einen gemeinsamen Kurs der EU. Dabei war es ihre SPD, die solche Forderungen abgelehnt hatte, als sie vom damaligen Koalitionspartner CDU/CSU kamen und der Innenminister Horst Seehofer hieß.

Auch die Minister der Grünen tragen den Vorschlag mit. Als Seehofer Transitzentren für Asylbewerber vor der Einreise in die EU vorschlug, hatten Cem Özdemir und Toni Hofreiter solche Ideen als „inhuman“, „populistisch“ und „Panikmache“ verurteilt.

1 Überforderte Kommunen

Warum die Kehrtwende? Die Bundesregierung steht unter vierfachem Druck. Erstens steigt die Zahl der Asylbewerber nach den Pandemiejahren stark an, in Deutschland im ersten Quartal 2023 um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. EU-weit lag sie 2022 wieder nahe einer Million, ein Zuwachs von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geschieht parallel zur Ankunft hunderttausender Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die ohne Asylverfahren bleiben dürfen.

Die deutschen Kommunen stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen: von der Unterbringung über die Beschulung nicht deutschsprachiger Kinder bis zur psychologischen Betreuung traumatisierter Menschen. Sie verlangen eine Entlastung durch faktische Verringerung der Neuankünfte.

Das verbreitete Gefühl einer Überforderung und die Erfahrungen mit der Migrationskrise 2015/16 stehen einer erneuten weltanschaulichen Aufladung im Weg, es gehe um die Frage, ob Deutschland ein offenes oder abgeschottetes Land sein wolle.

2 Internationaler Trend

Zweitens wird international diskutiert, wie man Flüchtlinge dazu bewegen kann, im ersten Land zu bleiben, in dem sie nach Verlassen der Heimat nicht mehr um Leib und Leben fürchten müssen. Und mit welchen abschreckenden Maßnahmen man sie davon abhalten kann, weiter zu migrieren in die reicheren Wunschländer.

Das britische Parlament hat beschlossen, Bootsflüchtlinge, die das Königreich ohne Einreiseerlaubnis erreichen, zu internieren. Sie dürfen keine Asylanträge stellen, sollen direkt in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Oder, wenn das nicht möglich ist, in ein aufnahmebereites Drittland wie Ruanda.

In den USA hatte Joe Biden im Wahlkampf 2020 versprochen, Donald Trumps inhumanen Umgang mit Migranten aus Lateinamerika an der Südgrenze zu beenden. Als die illegalen Einreisen weiter zunahmen, änderten er und seine Vizepräsidentin Kamala Harris jedoch wenig an der abschreckenden Praxis.

Verlässt Großbritannien den Europarat?

Diese internationale Dynamik beeinflusst die Debatten in der EU. Die Vorschläge der Kommission sind moderater als die drastischen Methoden in Großbritannien oder den USA. Zudem wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das britische Gesetz wahrscheinlich für rechtswidrig erklären. Dann muss London entweder einlenken oder aus dem Europarat austreten.

Doch auch in der EU ist der Trend zur Verschärfung des Umgangs mit Flüchtlingen und Asylbewerbern offenkundig. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einzelne Regierungschefs wie der Luxemburger Xavier Bettel hatten es lange prinzipiell abgelehnt, EU-Mittel zum Bau physischer Grenzbarrieren zu bewilligen. Eine Festung Europa wäre „eine Schande“. Nun bezahlt die EU den Bau eines Zauns an Bulgariens Grenze zur Türkei.

Polen war wegen der hohen Stahlbarrieren an der Ostgrenze zu Belarus anfangs hart kritisiert worden. Mittlerweile loben Europaabgeordnete Warschau für seine Abwehr der Destabilisierungsstrategien autoritärer Herrscher wie Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin.

3 CDU/CSU können jetzt offen opponieren

Drittens verschiebt sich unter diesen Eindrücken der innerdeutsche Bewertungsrahmen, welche Forderungen als anstößig und welche als mehrheitsfähig gelten. CDU und CSU sind nun Oppositionsparteien und ihre Abgeordneten befreit vom Loyalitätszwang, sich mit Kritik am Kurs der eigenen Regierung zurückzuhalten, wenn der ihnen zu liberal erscheint.

Es gibt faktische Notwendigkeiten, auf die Politik reagieren muss. Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion

Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, geht Faesers Unterstützung des neuen, härteren EU-Kurses nicht weit genug. Er sieht „faktische Notwendigkeiten, auf die Politik reagieren muss“.

Er möchte alle Asylverfahren an die EU-Außengrenzen verlegen, die Klagemöglichkeiten abgelehnter Asylbewerber einschränken eine feste Obergrenze für Migration. Der Ampel wirft Frei vor, sie wolle am deutschen Sonderweg in Europa festhalten und komme der EU nur aus taktischen Gründen in Detailfragen entgegen.

Wer da ist, bleibt – auch bei Ablehnung des Asyls

Medien berichten prominent über Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Tötungen durch abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben wurden. Die fallen zwar zahlenmäßig nicht ins Gewicht, schüren aber eine Stimmung, als sei dem Staat die Duldung potenzieller Gewalttäter wichtiger als der Schutz der Bürgerinnen und Bürger.

Sie prangern an, dass kaum abgeschoben werde. Unabhängig vom Ausgang eines Asylverfahrens gelte: Wer da ist, bleibt. 2022 lebten knapp 300.000 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland, Tendenz steigend.

4 Deutschland am Pranger Europas

Viertens ist der Deutschlands Ansehen und Einfluss in der EU gesunken. Seine Russland- und Energiepolitik ist aus Sicht der Partner dramatisch gescheitert. Warum sollen sie da Vertrauen in die strategische Weitsicht deutscher Asyl- und Migrationspolitik haben, wenn die vom Mehrheitswillen der Europäer abweicht?

Dieses „historische Momentum“ – Deutschland am Pranger – erklärt den Schwenk der Ampel überzeugender als die Deutung, mit der Faeser aufwartet: dass neuerdings mehr EU-Staaten zu der von Berlin gewünschten Verteilung Asylberechtigter bereit seien, sofern die Verfahren an die Außengrenzen verlegt werden.

Die Staaten, die die Verteilung am heftigsten ablehnen, darunter Polen und Ungarn, haben im Übrigen noch nicht gesagt, dass sie den EU-Vorschlag mittragen. Ihre Forderungen gehen viel weiter.

Die praktische Not zwingt Deutschland, seinen asylpolitischen Sonderweg zu überdenken. Schon die aktuellen Vorschläge der EU stoßen vielen Grünen und Sozialdemokraten bitter auf. Vermutlich werden sie weitere Zumutungen der europäischen Hardliner schlucken müssen.

Denn ohne eine EU-weite Einigung wird Deutschland Hauptanlaufpunkt für Flüchtende und Migranten bleiben – und die Überlastung der Kommunen nicht enden. Das kann Deutschland nicht mehr lange durchhalten. 2023 ist die Welt eine andere als 2015.