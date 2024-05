Attentat auf den slowakischen Premier Fico Was der Anschlag für die Demokratie in Mitteleuropa bedeutet

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico scheint außer Lebensgefahr, die Sorge um die Stabilität seines Landes bleibt – auch außerhalb der Slowakei. „Wir sehen immer wieder, wie Hass in Gewalt umschlägt und wie sie jeden treffen kann“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag im Bundestag in Berlin in einer Debatte zum 75. Jahrestag der Gründung des Europarats.

„Wir werden als Demokratinnen und Demokraten Europas unsere europäische Demokratie verteidigen.“ Ihre Gedanken seien „bei Robert Fico, bei seiner Familie und bei unseren slowakischen Freundinnen und Freunden“.

Aufgeheiztes Klima in der Slowakei

Baerbocks Worte liegen auf einer Linie mit denen europäischer Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, die sämtlich bemüht scheinen, die Gemüter zu beruhigen. Auch politische Gegner des linkspopulistischen Mehrfachpremiers bezeugen Sorge um ihn und drücken Mitgefühl aus.

Roland Freudenstein ist Europaexperte und Gründer des unabhängigen Internetportals Brussels Freedom Hub

Roland Freudenstein sieht ebenfalls eine Dimension des Mordversuchs an Fico, die deutlich über die Grenzen des Landes hinausgeht: „Dieses Attentat erschüttert die Slowakei und ganz Mitteleuropa“, sagt der Gründer des unabhängigen Internetportals Brussels Freedom Hub. Aber wie andere Beobachterinnen und Beobachter weist er zugleich auf Gründe in der Politik des Landes selbst hin. „Es ist auf jeden Fall Ausdruck des aufgeheizten und polarisierten politischen Klimas in der Region.“

Freudenstein verweist auf die Reaktionen aus Ficos politischem Lager, das „schon die ersten Hassbotschaften an dessen parlamentarische Kritiker“ schicke, „obwohl alle prominenten politischen Gegner Ficos, wie zum Beispiel die scheidende Staatspräsidentin Čaputová, ihre Bestürzung geäußert haben“.

Milan Nič ist Slowakei-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin.

Der Europa-Experte prognostiziert: „Über die Slowakei hinaus werden nun Europas Nationalpopulisten, angeführt von Viktor Orbán, versuchen, sich als Opfer liberaler Hasspropaganda zu stilisieren.“

Das Attentat ist Nebenprodukt einer langen Periode politischer Unruhen und von Hass, der von politischen Führungspersonen geschürt und über soziale Medien verbreitet wird. Milan Nič, Slowakei-Experte

Dabei mache man sich zunutze, dass der mutmaßliche Täter zwar selbst womöglich aus einem extrem rechten politischen Milieu komme, andererseits aber die Kritik an der autoritären Medienpolitik Ficos zu teilen scheine.

Ob die aktuelle Propaganda gegen liberale Politik verfange, „wird vom Verlauf der Untersuchungen abhängen“, sagt Freudenstein. Eines sei aber klar: „Zur Polarisierung des politischen Klimas hat Fico selbst erheblich beigetragen.“

Auch im Regierungslager sind manche um Abkühlung bemüht

Milan Nič, Slowakei-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sieht das Attentat auf Fico als „Nebenprodukt einer langen Periode politischer Unruhen und von Hass, der von politischen Führungspersonen geschürt und über soziale Medien verbreitet wird“.

Es sei kein Einzelfall, auch Ficos Vorgänger und seine Gegner bekamen Morddrohungen, „seine eigene Regierung hat das nicht ernst genommen“, sagt Nič. „Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das war abzusehen.“

Yelizaveta Landenberger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ostslawische Literaturen und Kulturen der Berliner Humboldt-Universität. Sie arbeitet zudem als freie Journalistin und Übersetzerin.

Die Gesellschaft der Slowakei, einer der beiden Nachfolgestaaten der früheren Tschechoslowakei, ist seit ihrer Gründung in den frühen 1990er-Jahren politisch stark polarisiert. Bereits die teils autoritäre Drift unter dem ersten Ministerpräsidenten Vladimir Mečiar machte es der jungen Demokratie schwer, sich zu entwickeln.

Vize-Regierungchef und Verteidigungsminister Robert Kalinak (L) and Innenminister Matus Sutaj Estok (R) informieren nach einer Sitzung des Staatssicherheitsrats am Donnerstag über die Lage nach dem Attentat. © AFP/TOMAS BENEDIKOVIC

In den folgenden Jahrzehnten kamen auch liberalere Kräfte an die Regierung. Von Anfang an begleiteten jedoch Korruptionsskandale die Geschichte der neuen Republik – und Massenproteste dagegen.

Nach dem Mord am Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten trat Robert Fico, damals zum dritten Mal Ministerpräsident, 2018 zurück. Kuciak hatte über mafiöse Verwicklungen bis in die Regierung recherchiert.

In diesem Jahr gingen Slowakinnen und Slowaken erneut auf die Straße, um Ficos geplante Justizreform aufzuhalten. Sie galt im Kern der Entmachtung jener Sonderstaatsanwaltschaft, die sich in den letzten Jahren um die Aufklärung von Korruptionsfällen kümmerte. Der Protest hatte nicht den gewünschten Erfolg; im Februar peitschte Ficos Regierungsmehrheit die Novelle durchs Parlament.

Fico und seine Regierung haben den Demokratieabbau nach dem Vorbild des Nachbarlands Ungarn in rasanter Geschwindigkeit vorangetrieben. Yelizaveta Landenberger, Slowakei-Expertin

Fico und seine Regierung, der auch die weit rechts stehende Slowakische Nationalpartei SNS angehört, hätten seit ihrer Vereidigung am 25. Oktober vergangenen Jahres „den Demokratieabbau nach dem Vorbild des Nachbarlands Ungarn in rasanter Geschwindigkeit vorangetrieben“, sagt Yelizaveta Landenberger, Slowakei-Spezialistin an der Berliner Humboldt-Universität.

Auch die geplante Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Rundfunks im Land verweist Landenberger in diesem Zusammenhang. Viele Menschen, vor allem liberale, fürchteten jetzt, dass sich Staatssender an ihre Stelle setzten, die von der Regierung kontrolliert würden.

Milan Nič von der DGAP erwartet nun von der politischen Aufarbeitung des Attentats auf den Ministerpräsidenten, dass sie „ein großer Test für die gesamte politische Klasse der Slowakei“ wird. Er sieht dabei auch Ansätze zum Frieden: Am Abend nach dem Attentat habe es innerhalb der Regierungskoalition Aufrufe zur Ruhe und Deeskalation gegeben.