Attentat im Park Russischer U-Boot-Kommandeur offenbar beim Joggen erschossen

Der stellvertretende Leiter der Abteilung für Mobilisierung in Krasnodar wurde in der südrussischen Stadt erschossen. Das berichtet unter anderem die russische Nachrichtenagentur Tass.

Stanislav Rzhitsky, der auch ein U-Boot der russischen Schwarzmeerflotte kommandierte, wurde demnach am Morgen des 10. Juli beim Joggen in einem Park viermal angeschossen und starb noch am Tatort. Ein Strafverfahren wegen des Mordes wurde eingeleitet, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden.

Auch der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte den Vorfall. Dort heißt es, Rzhitsky sei mit einer Pistole vom Typ Makarow siebenmal angeschossen worden.



Rzhitsky kommandierte offenbar das U-Boot „Krasnodar“. Laut ukrainischen Medienberichten war das Schiff im vergangenen Juli am Beschuss ukrainischer Stellungen mit Kalibr-Marschflugkörper beteiligt. (Tsp)