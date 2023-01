Auch Burkina Faso wirft französische Truppen raus Frankreichs Kolonialerbe in Westafrika wankt

„Nieder mit Frankreich“ und „Frankreich, hau‘ ab“ – so lauten die Forderungen junger Demonstranten in den afrikanischen Hauptstädten von Burkina Faso, Mali oder Senegal. In den sozialen Medien westafrikanischer und frankophoner Länder wird die französische Politik und sein Einfluss auf dem Kontinent immer stärker angegriffen.

Auf staatlicher Ebene sieht es nicht besser aus: Am Montag hat die Junta in Burkina Faso, die sich im September 2022 an die Macht geputscht hatte, den Abzug der französischen Truppen innerhalb eines Monats gefordert. Mali hat bereits mit der ehemaligen Kolonialmacht gebrochen, die im Mai 2021 an die Macht geputschte Militärregierung jagte den französischen Botschafter davon und Mitte 2022 die französische Eingreiftruppe Barhkane gleich mit.

60 Jahre nach der Unabhängigkeit vieler afrikanischen Staaten ist die ehemalige Kolonialmacht Frankreich dabei, seine dominante politische wirtschaftliche und militärische Rolle in der Region zu verlieren. Wie konnte es dazu kommen?

Inszestuöse Beziehung

Die Beziehung zwischen Frankreich und den westafrikanischen Staaten ist eine historische und komplexe. So wollte Präsident Charles de Gaulle die Größe seines Landes auf der Weltbühne nach dem Zweiten Weltkrieg auch dadurch erhalten, dass er sich die Kolonien nach deren Unabhängigkeit als exklusive Einflusssphäre sicherte.

Das Konzept der „Françafrique“ war geboren. Im Austausch für militärischen Schutz vor Putschversuchen und gegen Provisionen in Millionenhöhe gewährleisteten die afrikanischen Führer französischen Unternehmen den Zugang zu strategischen Ressourcen. Die Militärkooperation mit den postkolonialen Regierungen kostete jährlich rund 100 Millionen Euro.

Dabei handelte es sich jahrzehntelang teilweise um eine Art „Untergrunddiplomatie“ eines eigenen Afrika-Stabes, der nur dem Präsidenten unterstand. Als „ungesunde und inzestuöse Beziehung“ zwischen dem französischen Staat und seinen ehemaligen Kolonien beschreibt der linke senegalesische Politiker Dialo Diop das Konzept von „Françafrique“.

Präsident Valéry Giscard d’Estaing (li.) soll vom Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, dem Diktator Bokassa, Diamanten bekommen haben. © dpa/AP/Uncredited

Die Kehrseiten der intimen Beziehungen zwischen französischen Präsidenten und nicht demokratisch gesinnten Machthabern in Afrika kamen schließlich mit dem sogenannten Bokassa-Skandal ans Licht. Präsident Valéry Giscard d’Estaing soll in seiner Amtszeit (1974–1981) Diamanten vom zentralafrikanischen Diktator Jean-Bédel Bokassa geschenkt bekommen haben. Aber selbst unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand kam es nicht zu einer Abkehr von dem neokolonialen Ansatz.

„Die wechselseitige Abhängigkeit ist groß“, erklärt Denis M. Tull , Afrika-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Ein Teil der afrikanischen Eliten wollten keinen Bruch, sondern weiterhin aus ihren besonderen Beziehungen zu Frankreich Kapital schlagen.

So versucht Präsident Macron seit seinem Amtsantritt 2017 eine Gratwanderung: Er geht auf die Zivilgesellschaften der Länder, hatte beispielsweise zum Frankreich-Afrika-Gipfel im Oktober 2021 in Montpellier ausschließlich Vertreter afrikanischer Zivilgesellschaften eingeladen. Er gab Raubkunst an Benin zurück, erhöhte die Entwicklungshilfe, die fast ausschließlich nach Afrika geht.

Präsident Macron hört zu: Mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aus Benin beim Frankreich-Afrika-Gipfel in Montpellier 2021. © Reuters/Sarah Meyssonnier/Pool

Und Macron hat mit Tabus gebrochen. Er bezeichnete die Kolonialherrschaft als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine Barbarei“, entschuldigte sich in Ruanda dafür, dass Frankreich beim Völkermord an der Minderheit der Tutsi 1994 die Augen verschlossen und an der Seite des dafür verantwortlichen Regimes gestanden habe. Macron setzte unabhängige Historikerkommissionen zur französischen Geschichte in Algerien und Ruanda ein, um die Grundlage für eine neue Erinnerungs- und damit Außenpolitik zu schaffen.

Doch ohne sichtbaren Erfolg. „Dieser neue Ansatz für eine realistischere Politik in Afrika ist ein Langzeitprojekt“, sagt der Afrika-Fachmann, Jonathan Guiffard, Resident Fellow des Institut Montaigne in Paris, der lange für das französische Außen- und Verteidigungsministerium gearbeitet hat. Für eine Neuausrichtung der Beziehung brauche es aber auch Partner auf afrikanischer Seite – in Ruanda beispielsweise sei die Führung offen dafür.

Manche Regime brauchen einen Sündenbock. Jonathan Guiffard, Analyst und Resident Fellow Institut Montaigne in Paris

Im Gegensatz dazu wollten die neuen Militärregime in Mali und Burkina Faso ihre Herrschaft konsolidieren und „brauchen einen Sündenbock“, analysiert Guiffard. Die Menschen in diesen Ländern seien „extrem frustriert“ über die katastrophale Sicherheitslage, es sei „leicht, dies medial zu instrumentalisieren“ und Frankreich verantwortlich zu machen, das Truppen zur Terrorbekämpfung in diesen Ländern stationiert hatte.

Guiffard weist darauf hin, dass die etwa 400 französischen „Spezialtruppen“ in Burkina Faso – anders als in Mali – gar nicht die Terrorbekämpfung im Land zur Aufgabe hätten, sondern Ausbildung und Unterstützung für Missionen in der gesamten Sahel-Region.

Erkämpfen sich also westafrikanische Länder derzeit ihre „zweite Unabhängigkeit“ von Frankreich, wie manche Beobachter meinen? „Der französische Einfluss ist möglicherweise gar nicht mehr so groß, wie oft angenommen“, sagt Tull von der SWP. Aber der „Mythos“ der übermächtigen ehemaligen Kolonialmacht werde am Leben erhalten. Dabei sei Macron gerade in der Sahelzone eher „getrieben“, als dass er steuere.

Französische Soldaten im Norden Burkina Fasos (Archivbild) © MICHELE CATTANI/AFP

Tull glaubt, dass man nicht mehr von dem berühmten französischen „pré-carée“ in Westafrika sprechen könne, also dem französischen Hinterhof. Auch in Paris relativiere sich das Interesse an Afrika, die Pariser Außen- und Verteidigungspolitik befinde sich in einem „Rationalisierungsprozess“, in dem der Indo-Pazifik gewinne an Gewicht gewinne.

Das sieht der französische Analyst Guiffard etwas anders. Westafrika bleibe „ausgesprochen wichtig“ für Frankreich, auch wenn die nackten Zahlen der Handelsbeziehungen das nicht widerspiegelten. Die französische Sprache und die hunderttausenden Franzosen, die als Expats in diesen Ländern lebten und arbeiteten, seien eine starke Verbindung. Zudem seien die Wachstumsmärkte einiger Länder, die anstehende Digitalisierung des Kontinents wirtschaftlich interessant.

Aber Frankreich möchte die bisherige Arbeitssteilung in Afrika beenden. Paris wolle nicht mehr allein versuchen, militärisch für Sicherheit zu sorgen, während sich andere europäische Länder um Entwicklungspolitik kümmerten, meint Guiffard. Mit diesem Sinneswandel gehe einher, dass auch die anderen EU-Staaten erkannt hätten, dass nicht nur die östlichen Anrainerstaaten wichtig seien, sondern auch der Süden. Damit sei der Weg für eine „Europäisierung“ der Kooperation mit Afrika offen.

Zur Startseite