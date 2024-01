Auf der Suche nach Hamas-Geiseln Israelische Armee öffnet Gräber auf Friedhof in Gaza

Soldaten der israelischen Streitkräfte haben einem Bericht zufolge Gräber auf einem Friedhof in Gaza ausgehoben, um sicherzustellen, dass Leichen der Hamas-Geiseln nicht dort begraben sind. Das berichtet „The Times auf Israel“.

Demnach hat das Militär einen entsprechenden Bericht des US-Nachrichtensenders NBC bestätigt. Offenbar wurden menschliche Überreste, die auf dem Friedhof begraben sind, auf ihre Identität überprüft.

„Wenn wichtige nachrichtendienstliche oder operative Informationen eingehen, führen die IDF Operationen an genau den Orten durch, an denen sich den Informationen zufolge die Leichen der Geiseln befinden könnten“, heißt es in der Erklärung weiter. Wie viele Gräber ausgehoben wurden, wird aus dem Bericht nicht ersichtlich.

„Der Identifizierungsprozess, der an einem sicheren und alternativen Ort durchgeführt wird, gewährleistet professionelle Bedingungen und Respekt vor den Verstorbenen. Leichen, bei denen festgestellt wird, dass es sich nicht um Geiseln handelt, werden mit Würde und Respekt zurückgebracht“, erklärt das Militär weiter.

Zudem heißt es: „Wenn die Hamas nicht die verwerfliche Entscheidung getroffen hätte, israelische Männer, Frauen, Kinder und Babys als Geiseln zu nehmen, gäbe es keine Notwendigkeit für solche Durchsuchungen.“ (lam)