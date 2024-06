Aufbau der Ukraine, während Putins Bomben fallen Lässt sich die deutsche Wirtschaft darauf ein?

Investieren in einem Land, in dem Krieg tobt? Diese Frage haben in dieser Woche etwa zweitausend Teilnehmer auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Berlin diskutiert. Und sie schienen sich einig: Der Wiederaufbau und wirtschaftliche Unterstützung müssen bereits jetzt beginnen, da das Land dringend Investitionen benötigt.