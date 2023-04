Aufnahmen von US-Militäreinrichtungen Chinesischer Spionageballon sendete offenbar Daten nach Peking

Der mutmaßliche chinesische Spionageballon, der im Februar über den USA gesichtet und danach abgeschossen wurde, hat offenbar Luftaufnahmen und Signaldaten von US-Militärstandorten speichern können. Das berichtet der US-Sender „CNN“ unter Bezugnahme auf eine anonyme Quelle aus den Reihen des US-Militärs.

Demnach soll der Ballon in der Lage gewesen sein, die Informationen in Echtzeit an die chinesischen Behörden zu übermitteln. Unklar ist offenbar, ob die Regierung die Daten nach dem Empfang löschen konnte.

Die USA hatten den chinesischen Ballon auf Anweisung des Präsidenten Joe Biden vor der Atlantikküste von South Carolina zum Absturz gebracht. Beim FBI läuft noch immer die Untersuchung des Objektes, unter anderem zur verwendeten Software.

Die von „CNN“ zitierte Quelle gab an, dass die möglicherweise gespeicherten Daten für die USA kein Grund zur Sorge seien. Sie ähnelten demnach gängigen Satellitendaten, zu denen China regelmäßig Zugang hätte.

Zudem konnten offenbar sensible Daten im Vorherein noch bearbeitet werden, da Geheimdienste den genauen Weg des Ballons konstruieren konnten. Der Ballon hatte nach seiner Entdeckung tagelang große Teile der USA überflogen, unter anderem mehrere Militäreinrichtungen.

Die neuesten Erkenntnisse rufen Befürchtungen hervor, dass der Ballon weitere Daten gesammelt hat, von denen die USA noch keine Kenntnis haben. Aus dem Weißen Haus liegt zu dem Bericht bisher keine Stellungnahme vor. (Tsp)

