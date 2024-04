Aus der Küche an die Front Wie Ukrainer Drohnen in ihrer Wohnung produzieren

Das Wohnzimmer von Gennadii Pobereznichenko hat sich seit Kurzem in ein Lager für Motoren, Propeller und andere Bauteile verwandelt. Auf dem Regal neben dem Fernseher stehen mehrere bereits fertig montierte Drohnen.

Das Erste, was dem Betrachter ins Auge fällt, ist jedoch ein anatomisches Skelett: eine 3D-Konstruktion, die seine Söhne kurz vor dem Krieg zusammengebaut hatten. Jetzt hat das Skelett nahezu symbolische Bedeutung.

Das anatomische Skelett in Gennadii Pobereznichenkos Wohnzimmer © Valeriia Semeniuk

Drohnen sind im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland angesichts des Mangels an Granaten, unter dem die Armee des angegriffenen Landes leidet, unverzichtbar.

Pobereznichenkos Küchentisch ist voll mit Werkzeugen, von denen das wichtigste ein Lötkolben ist. Das Löten der elektronischen Komponenten sei der wichtigste Punkt bei der Montage einer Drohne, sagt er. Wenn alles richtig gemacht wurde, leuchten mehrere grüne Lichter auf und eine kurze Melodie ertönt. Gennadii singt mit und freut sich, als ob er ein Kind wäre.

Bei deutschem Unternehmen in Kiew tätig

Der Mann ist in der Kiewer Filiale eines deutschen Unternehmens tätig, das Pumpen für Wohngebäude herstellt. Mit Radioelektronik hatte er aber noch nie etwas zu tun. Bis er eine Anzeige für einen Drohnenbaukurs sah. Darin stand: „Willst du eine Drohne, die einen russischen Panzer zerstört, mit deinen eigenen Händen bauen?“ Das wollte er.

Die Teilnehmer des Kurses sollen die Komponenten selbst beschaffen, aus denen sie dann die Drohnen zusammenbauen. Pobereznichenko erhielt eine Liste mit allem, was er braucht – und Links zu chinesischen Online-Shops, wo man das Benötigte kaufen kann.

Die Bauteile für eine Drohne kosten 250 bis 320 Euro. Der Ukrainer gab 1500 Euro von seinen eigenen Ersparnissen aus, um Teile für die ersten sechs Drohnen zu kaufen. „Wie viele Ukrainer habe ich früher für wohltätige Zwecke an die Armee gespendet. Jetzt helfe ich nicht nur finanziell, sondern leiste auch einen persönlichen Beitrag im Kampf gegen den Feind“, sagt er.

Pobereznichenko postete ein Foto seiner ersten Drohne auf Facebook mit der Aufforderung, sein Vorhaben zu fördern. Auf diese Weise erhielt er von seinen Followern Geld, um Teile für zwölf weitere Drohnen zu kaufen. Er nennt sie liebevoll „Vögel“. Um die ersten Drohnen zu bauen, brauchte er mehrere Tage. Mittlerweile genügt ihm ein Tag.

Gennadii Pobereznichenko mit seiner Volksdrohne © Valeriia Semeniuk

Kürzlich erhielt er ein Foto von den Tests seiner Drohnen an der Front. „Die Militärs der Einheit, die meine Drohnen erhalten hat, lobten die Qualität der Montage und bedankten sich bei mir. Das war ein sehr berührender Moment. Ich hoffe sehr, dass meine Drohnen dazu beitragen, das Leben unserer Soldaten zu retten“, sagt Pobereznichenko.

Die Ukraine erlebt einen wahren Boom in der Produktion von FPV-Drohnen (FPV bedeutet „First Person View“). In den ersten zwei Monaten des Jahres 2024 wurden 200.000 Stück produziert. Die meisten Drohnen werden aber natürlich nicht in Küchen, sondern in Fabriken hergestellt – in der Ukraine gibt es etwa 60 von diesen. Viele davon sind im vergangenen Jahr entstanden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Drohnen sind FPV-Drohnen mit einer Videokamera ausgestattet und übertragen Videos in Echtzeit. Der Pilot empfängt diese über eine virtuelle Brille und steuert die Drohne mit einer Fernbedienung, so als befände er sich selbst in einem Cockpit.

Einige Drohnen sind Kamikaze-Drohnen, also solche, die der Pilot direkt auf feindliche Ziele richtet. Andere können wiederholt eingesetzt werden, um bis zu 1,5 Kilogramm schwere Munition abzuwerfen. Andere FPV-Drohnen erfüllen Aufklärungsaufgaben. Ihr Vorteil besteht in ihrem günstigen Preis und der einfachen Montage. Es gibt jedoch einen Nachteil: Sie sind anfällig gegen Mittel der elektronischen Kriegsführung der Russen.

Ziel des Volks-FPV-Projekts ist es, die Drohnenproduktion in der Ukraine auszuweiten. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies nicht die industrielle Massenproduktion ersetzen wird. Und nicht jeder wird nach einem kurzen Kurs ein Drohneningenieur sein. Aber dies ist eine Gelegenheit für jeden, der es versuchen will“, sagt die Koordinatorin und Co-Autorin des Online-Kurses, Yulia Myronenko. Sie hat selbst gelernt, Drohnen zusammenzubauen. Und das, obwohl viele Leute sagten, dass dies für sie, eine Schriftstellerin ohne technische Ausbildung, unmöglich sei.

Etwa 12.000 Menschen haben sich demnach für den Kurs angemeldet und 2500 schlossen ihn schließlich ab. Für einige wird es ein Hobby bleiben, andere wollen ihre eigenen Werkstätten eröffnen oder einen Job als Drohnen-Ingenieur finden. Ein weiterer Online-Kurs, den das Team anbietet, richtet sich an Geschäftsleute, die Drohnen produzieren wollen.

Pobereznichenko geht von Einberufung aus

Nicht, dass es günstiger wäre, eine Drohne aus chinesischen Bauteilen in der Ukraine zusammenzubauen, als eine fertige Drohne von einem chinesischen Hersteller zu kaufen. Aber ukrainische Drohnen sind laut Myronenko im Allgemeinen von höherer Qualität: „In der jüngsten Zeit ist die Zahl der Defekte bei den chinesischen Herstellern einfach zu hoch.“

Deshalb entwickelt die Ukraine rasch die Produktion von Komponenten für Drohnen, die bisher ausschließlich in China gekauft wurden. Insbesondere stellen ukrainische Unternehmen bereits Rahmen, Flugsteuerungen und Funkkommunikationssysteme her. Laut Yulia Myronenko setzen sich mehrere Drohnenmodelle bereits zu 50 Prozent aus ukrainischen Teilen zusammen.

„Dies ist ein existenzieller Krieg, in dem wir um unser Überleben sowohl als Menschen als auch als Staat kämpfen“, sagt Yulia Myronenko. „Deshalb muss jeder seinen Beitrag zum Kampf leisten: Drohnen sammeln, für die Armee spenden und Kompetenzen erlernen, die an der Front gebraucht werden könnten.“

Die Schulung zum Drohnen-Operator ist ein weiterer beliebter Kurs, den viele Ukrainer besuchen oder bereits absolviert haben. Darunter auch Gennadii Pobereznichenko. Er hat bereits 40 Stunden Flugübungen an einem Videosimulator absolviert und lernt nun, eine Drohne auf einer Miniatur-Übungsdrohne zu steuern – auch das in seiner eigenen Wohnung.

Pobereznichenko geht davon aus, früher oder später an die Front berufen zu werden. „Der Krieg zieht sich hin, jeder wird mal kämpfen“, sagt er. „Ich muss mich vorbereiten, um dort möglichst nützlich zu sein.“