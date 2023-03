Ausgedünnte Eliteeinheiten Russland hat offenbar mit Desertationen der Spezialkräfte zu kämpfen

Viele Soldaten der russischen Eliteeinheit Speznas seien desertiert, behauptet ein russischer Militärblogger. Demnach gebe es keine Einheit, die noch in voller Stärke vorhanden sei, zitiert der US-amerikanische Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) aus einem Telegram-Beitrag.

Trotz „großzügiger Gehälter“ würden sogar einige Spetznaz-Kommandeure aus ihren Einheiten „geflohen“ sein, heißt es in dem täglichen Lagebericht vom ISW.

Die Militäranalysten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass die meisten Kommandeure desertiert seien. Zudem lägen dem Thinktank keine unabhängigen Bestätigungen für die Behauptungen des Bloggers vor. (Tsp)

