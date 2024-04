„Ausmaß des Hasses deutlich schlimmer“ Trump vergleicht propalästinensische Proteste an US-Unis mit Rechtsextremen-Demo

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die pro-palästinensischen Proteste an Hochschulen in den Vereinigten Staaten verurteilt und mit einer tödlichen Demonstration von Rechtsextremen in der Stadt Charlottesville im Jahr 2017 verglichen. Das Ausmaß des „Hasses“ nun sei deutlich schlimmer als in Charlottesville, sagte Trump am Donnerstag. Charlottesville sei „nichts im Vergleich - und der Hass war nicht die Art von Hass, die wir hier haben“.

Bei einer Demonstration von Rechtsextremen im Jahr 2017 in Charlottesville war ein Neonazi mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gerast. Eine Frau wurde getötet und 19 weitere Menschen wurden verletzt.

Der Aufmarsch von Neonazis und anderen Rassisten in Charlottesville hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt - auch deshalb, weil Trump, damals US-Präsident, das Verhalten von Rechtsextremisten und Gegendemonstranten gleichsetzte und von „Gewalt auf vielen Seiten“ sprach.

In den USA kommt es seit vergangener Woche zu pro-palästinensischen Protesten an Universitäten. Begonnen hatten sie an der Columbia University in New York mit Forderungen an die Universität, sich von Unternehmen zu trennen, die Verbindungen nach Israel haben. In der vergangenen Woche gab es dort Dutzende Festnahmen, nachdem die Universität die Polizei gerufen hatte, um den Protest zu beenden, den jüdische Studenten als bedrohlich und antisemitisch bezeichneten.

Auch an anderen Universitäten in den USA wurden Proteste gestartet. Am Mittwoch wurden mehr als 90 Menschen in der kalifornischen Metropole Los Angeles festgenommen, in Austin im Bundesstaat Texas gab die Polizei die Festnahme von mehr als 30 Menschen bekannt. (AFP)