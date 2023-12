Außenpolitische Krisen in Nahost und der Ukraine Wie viel Spielraum hat US-Präsident Biden noch?

Die letzte Frage im Indian Treaty Room des Weißen Hauses ging an den US-Präsidenten. Und sie hatte nichts mit dem eigentlichen Anlass der Pressekonferenz, dem Washington-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, zu tun.

Joe Biden wurde nach den israelischen Militäreinsätzen im Süden des Gazastreifens gefragt. Der Präsident betonte die Verpflichtung der USA, Israel zu unterstützen. Aber er fügte hinzu, dass „die Sicherheit unschuldiger Palästinenser immer noch ein großer Grund zur Sorge“ sei.

Die beiden Großkrisen rückten auch in dieser knappen halben Stunde der Pressekonferenz zusammen. Selenskyj, der bereits zum dritten Mal in einem Jahr in die amerikanische Hauptstadt gereist war, um für sein existenzbedrohtes Land zusätzliche Unterstützung zu erbitten, stand schweigend daneben.

Das ist keine neue Erfahrung für ihn: Seit den Terroranschlägen der Hamas auf Israel am 7. Oktober droht der seit knapp zwei Jahren tobende russische Angriffskrieg in den Hintergrund zu geraten. Erschwerend kommt hinzu, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine zunehmend zum Wahlkampfthema wird.

Bidens größte Herausforderungen

Für Biden, der in knapp einem Jahr zur Wiederwahl antreten will, stellen die beiden Kriege die wohl größte Herausforderung seiner bisherigen Präsidentschaft dar. Im gleichen Maße, wie sich die Lage an beiden Kriegsschauplätzen und die Haltung der amerikanischen Öffentlichkeit dazu entwickelt, verändern sich seine Chancen auf eine zweite Amtszeit.

In beiden Krisen verengt sich der Spielraum, den der US-Präsident noch hat, gerade dramatisch schnell. Am Tag, an dem er Selenskyj in Washington empfing, demonstrierte der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine militärische Stärke: In der Nacht zu Mittwoch ließ er einen Bombenhagel auf Kiew niedergehen, einmal mehr wurden gezielt wichtige Infrastrukturanlagen unter Beschuss genommen. Die ukrainische Hauptstadt erlebte die schlimmsten Angriffe seit mehr als einem Jahr.

61,4 Milliarden Dollar will US-Präsident Biden für die Ukraine

Zu Hause müht sich Biden bisher vergeblich, die Republikaner im Kongress davon zu überzeugen, sein Finanzpaket in Höhe von rund 106 Milliarden Dollar, in dem 61,4 Milliarden für die Ukraine und 14,3 Milliarden für Israel vorgesehen sind, abzunicken. Diese bestehen darauf, dass Biden ihnen erst schmerzhafte Zugeständnisse in der Einwanderungspolitik macht.

Der US-Präsident hat zwar bereits Kompromissbereitschaft signalisiert. Aber wie die konkret aussehen könnte, ist unklar. Gleichzeitig schwindet der Rückhalt für eine zeitlich unbegrenzte Unterstützung der Ukraine in der amerikanischen Bevölkerung. So wächst einer aktuellen Umfrage des Pew Research Institutes zufolge der Anteil der Amerikaner, die meinen, die USA täten zu viel für die Ukraine.

Doch Biden besteht darauf: Die Freigabe von Finanzmitteln zur Unterstützung der Ukraine könne „nicht länger warten“. Ein Scheitern wäre das „größte Geschenk“ an Putin, sagte er vor einer Woche. Mit Blick auf Israel lässt sich derweil beobachten, wie Biden seine Haltung angesichts der hohen Opferzahlen im Gazastreifen und der anhaltenden Proteste gegen die Unterstützung der Regierung von Benjamin Netanjahu verändert.

Anhaltende Proteste gegen die Israelpolitik

Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendwo in den USA für eine Waffenruhe demonstriert oder der Biden-Regierung vorgeworfen wird, bei einem angeblichen „Völkermord“ an den Palästinensern mitzutun. Viele in der Demokratischen Partei kritisieren Biden für seine Loyalität zu Israel. Der Druck scheint sich nun auszuwirken.

Bei einem Spenden-Event am Dienstagvormittag sagte er, Israel müsse seine Strategie in Gaza ändern, oder es verliere den Rückhalt im Krieg gegen die Hamas. US-Medien sprechen bereits von einem Kurswechsel in Bidens Israelpolitik.

Zwar hat der US-Präsident Israel bereits bei seinem Besuch wenige Tage nach den Anschlägen davor gewarnt, die Fehler der USA nach dem 11. September 2001 zu wiederholen und sich von der Wut verzehren zu lassen. Aber mehrere Kriegswochen später und unter dem Druck andauernder Proteste in den USA klingt Biden inzwischen deutlich kritischer.

Sie sind dabei, diese Unterstützung durch die willkürlichen Bombardements zu verlieren. Joe Biden, US-Präsident

Nach dem Hamas-Angriff habe „der Großteil der Welt“ hinter Israel gestanden. „Aber sie sind dabei, diese Unterstützung durch die willkürlichen Bombardements zu verlieren, die stattfinden.“

Biden sprach der Netanjahu-Regierung die Bereitschaft zu einer Zweistaatenlösung ab. „Dies ist die konservativste Regierung in der Geschichte Israels“, sagte er und betonte, die israelische Regierung müsse dafür sorgen, dass Friedensgespräche in der Bevölkerung auf Zustimmung träfen. „Sie können nicht Nein zu einem palästinensischen Staat sagen“, sagte er.

Vor seinem Auftritt am Dienstag hatte der US-Präsident mit Netanjahu telefoniert. Der israelische Regierungschef erklärte danach, es gebe zwischen den Verbündeten „Meinungsverschiedenheiten“ darüber, wie es nach dem Ende des Gaza-Krieges weitergehen solle. Die USA wollen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde dann die Macht in Gaza übernimmt. Das lehnt der israelische Premierminister ab.

Weniger als ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl sieht sich Biden an gleich mehreren außenpolitischen Fronten großem Druck ausgesetzt. In der Regel heißt es, Außenpolitik spiele in amerikanischen Wahlkämpfen nur eine untergeordnete Rolle.

Aber Joe Bidens wahrscheinlicher Herausforderer 2024 heißt Donald Trump. Und der hat es geschafft, einen erheblichen Teil der Republikanischen Partei hinter seiner isolationistischen „America First“-Politik zu versammeln. Richtig gefährlich wird es für Biden, wenn es ihm nicht mehr gelingt, seine eigene Partei auf seinen Kurs zu bringen.