Tagesspiegel Plus Bandenchef „Barbecue“ gegen die Regierung : Wer ist der Mann, der Haiti ins Chaos stürzen will?

Haiti steht vor dem Kollaps. Banden sorgen seit Tagen für Gewalt, befreien Häftlinge, schießen am Flughafen, greifen Regierungsgebäude an. An ihrer Spitze: Jimmy „Barbecue“ Chérizier.