Barack Obama kommt nach Deutschland Am 3. Mai tritt der ehemalige US-Präsident in Berlin auf

Wollten Sie schon immer mal Barack Obama treffen? Sie könnten schon bald die Gelegenheit bekommen. Auf seiner Europareise kommt der ehemalige US-Präsident auch nach Berlin.

Am 3. Mai tritt er in der Mercedes-Benz-Arena auf, wo er bei einer öffentlichen Veranstaltung über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit diskutieren wird. Der Tagesspiegel ist offizieller Partner des Events.

Der Besuch findet im Rahmen von Obamas Europa-Reise statt. Am 29. April wird der 61-Jährige in Zürich und am 1. Mai in Amsterdam auftreten.

Zuletzt besuchte der 44. US-Präsident Berlin 2016 zum Ende seiner zweiten Amtszeit. Während seines Präsidentschaftswahlkampfs hielt er 2008 vor 200.000 Menschen an der Berliner Siegessäule eine Rede. 2013 sprach er als Präsident vor dem Brandenburger Tor.

Obama wurde 1961 als Sohn einer US-Amerikanerin und eines Kenianers auf Hawaii geboren. Am 4. November 2008 wurde er als erster Afroamerikaner zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.

Der Demokrat erhielt dabei mehr Stimmen als jeder andere Kandidat in der Geschichte der USA. 2017 wurde er von dem Republikaner Donald J. Trump abgelöst. Obamas Vizepräsident Joe Biden ist seit 2021 Staatsoberhaupt der USA.

Zur Startseite