Befragung in Zivilfall Trump bei Staatsanwaltschaft in New York eingetroffen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist zu einer Befragung über seine Geschäftspraktiken in New York eingetroffen. Die Autokolonne des 76-Jährigen erreichte TV-Bildern zufolge am Donnerstag das Büro der Generalstaatsanwältin Letitia James in Manhattan.

Es ist Trumps erster Besuch in New York nach seiner Strafanklage im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar vergangene Woche.

In dem Zivilfall von James geht es darum, ob Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt wurden, um zum Beispiel an vorteilhaftere Kredite zu kommen. James hatte Trump, das nach ihm benannte Unternehmen und seine drei Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka angeklagt. Eine Gerichtsverhandlung ist für Oktober angesetzt. (dpa)