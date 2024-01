Behandlung an der Prostata Britischer König Charles III. muss ins Krankenhaus

Der britische König Charles III. muss wegen gesundheitlicher Probleme an der Prostata ins Krankenhaus. Der Klinikaufenthalt werde in der kommenden Woche stattfinden, teilte am Mittwoch der Buckingham-Palast in London mit. Die beim 75-jährigen Monarchen festgestellte Hypertrophie der Prostata sei „gutartig“.

Bei Charles III. sei „wie jedes Jahr bei tausenden Männern“ eine Prostata-Erweiterung festgestellt worden, erklärte der Palast. „Er wird sich in der kommenden Woche ins Krankenhaus begeben.“ Anschließend werde der König vorübergehend auf öffentliche Auftritte verzichten, um sich zu erholen.

Es war bereits die zweite Krankenhaus-Mitteilung des Palastes innerhalb eines Tages. Zuvor hatte das Königshaus bereits erklärt, dass Prinzessin Kate sich einer Abdomen-Operation unterzogen hat. Der vorab geplante Eingriff sei erfolgreich verlaufen, die Frau von Kronprinz William ziehe sich zur Erholung voraussichtlich bis Ende März aus der Öffentlichkeit zurück. (AFP)