Behörden in Afghanistan veröffentlichen Video Frau wurde jahrzehntelang von Bruder eingesperrt

In Afghanistan hat die Polizei nach eigenen Angaben eine 50-Jährige aus jahrzehntelanger Gefangenschaft durch ihren eigenen Bruder befreit. Wie das Innenministerium am Donnerstag auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) in einem Video berichtete, wurde die Frau 25 Jahre in einem dunklen Raum gefangen gehalten und durch ein Fenster versorgt.

Videoaufnahmen zeigten einen schmutzigen und mit Müll übersäten Raum, der sich in einem zentralen Viertel der Hauptstadt Kabul befinden soll. „Sie fühlt sich unsicher und in Gefahr, wenn sie einen Menschen sieht“, beschrieb der Sprecher des Ministeriums, Abdul Matin Qani, den Zustand der Frau.

Die Frau wird nach Angaben des Ministeriums nun in einem Krankenhaus behandelt. Ärzten zufolge ist sie in einem körperlich und geistig schlechten Zustand.

Nach Angaben der Polizei könnten hinter der Tat Erb-Angelegenheiten stecken. Auch habe die Frau ausgesagt, ihren Bruder vor ihrer Gefangenschaft womöglich bei Waffengeschäften beobachtet zu haben. Die Polizei habe den Bruder und drei Neffen der Frau festgenommen. (dpa)