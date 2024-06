Bei Angriff im Südlibanon Israelische Armee tötet einen der ranghöchsten Hisbollah-Kommandeure

Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon ist nach Angaben der Hisbollah-Miliz ein hochrangiger Kommandant der pro-iranischen radikalislamischen Gruppe getötet worden. Es handelt sich demnach um Sami Abdallah, genannt Abu Taleb. Von der israelischen Armee gab es zunächst keine Informationen zu dem Vorfall im Ort in Dschuwaja, der etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt liegt.

Die Hisbollah hat mit massiven Raketenangriffen auf den Norden Israels auf die gezielte Tötung reagiert. Das israelische Militär teilte am Mittwoch mit, rund 160 Geschosse seien aus dem Nachbarland abgefeuert worden. Die Vergeltungsangriffe reichten bis ungewöhnlich tief in das Land - nach Medienberichten bis Tiberias am See Genezareth.

Nach Armeeangaben seien mehrere Brände ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, alle Geschosse seien in unbewohnten Gebieten niedergegangen. Es gebe keine Berichte zu Verletzten.

Aus libanesischen Militärkreisen verlautete, dass es sich bei dem Mann um das wichtigste seit Beginn des Gazakriegs getötete Hisbollah-Mitglied handele. Der Kommandeur habe eine ähnlich wichtige Rolle innerhalb der Hisbollah gespielt wie der im Januar bei einem israelischen Angriff getötete Wissam Tawil, sagen Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Hisbollah zufolge traf der israelische Angriff einen etwa 15 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernten Ort. Insgesamt seien bei dem Angriff vier Menschen ums Leben gekommen.

Mit der Tötung Abdallahs könnte sich der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israels Armee ausweiten. Die Lage im Südlibanon gehe „in Richtung Eskalation“, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Dort wachse die Sorge, weil Israel zunehmend auch Ziele im Landesinneren angreife. (Reuters, AFP, dpa)