Bei Selenskyjs Besuch in Kanada Standing Ovations für einen mutmaßlichen SS-Veteranen?

Bei seinem Kanada-Besuch machte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am vergangenen Freitag auch Station im kanadischen Parlament, wo er sich für die Unterstützung aus Ottawa bedankte. Premierminister Justin Trudeau sagte der Ukraine in diesem Zuge finanzielle Hilfen in Höhe von 650 Millionen kanadischen Dollar (rund 453 Millionen Euro) zu.

Bei dem Treffen im kanadischen Parlament wurde darüber hinaus der gebürtige Ukrainer und nach Kanada migrierte Yaroslav Hunka mit Standing Ovations als „ukrainischer Held“ geehrt. Videos von der Ehrung und dem Applaus für Hunka kursieren seither in den Sozialen Netzwerken.

Der ukrainisch-kanadische Politikwissenschaftler und Ex-Harvard-Professor Ivan Kalchanovski veröffentlichte am Sonntag einen Beitrag auf X (vormals Twitter), in dem er behauptete, der in Kanada geehrte 98-jährige „Held“ sei in seiner Vergangenheit Mitglied der SS-Division in Galizien gewesen.

Am Beitrag angehängt sind diverse Fotos, die Hunka „während seiner Ausbildung in Deutschland“ von sich selbst veröffentlicht haben soll. „Wusste irgendjemand im Parlament oder Selenskyj, dass er in der Waffen-SS-Division diente?“, fragt der Wissenschaftler in einem weiteren Post. Der Beitrag von Kalchanovski wurde mittlerweile tausendfach geteilt.

Überraschungsbesuch in Kanada

Der ukrainische Präsident war am Donnerstagabend zu dem unangekündigten Besuch in Kanada eingetroffen. Es ist Selenskyjs erster Besuch in dem nordamerikanischen Land seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Zuvor hatte er in Washington US-Präsident Joe Biden getroffen.

„Kanadas Unterstützung der Ukraine mit Waffen und Ausrüstung hat es uns ermöglicht, Tausende von Leben zu retten“, sagte Selenskyj am Freitag bei einer Rede vor dem Parlament in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Er wurde mit großem Applaus und Jubel gefeiert.

„Die russische Aggression muss mit unserem Sieg enden“, sagte Selenskyj, der von seiner Ehefrau Olena Selenska begleitet wurde. „Sodass Russland nie wieder Genozid in die Ukraine bringen kann und es auch nie wieder versucht. Moskau muss ein für alle Mal verlieren.“ (Tsp/dpa/AFP)