Bei Trauerfeier in Teheran Menschenrechtsanwältin Sotoudeh festgenommen

Im Iran ist eine bekannte Menschenrechtsanwältin festgenommen worden. Nasrin Sotoudeh sei eine von mehreren Personen, die am Sonntag am Rande einer Trauerfeier in der Hauptstadt Teheran in Gewahrsam genommen wurden, berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw am Montag.

Die 60 Jahre alte Sotoudeh gilt als eine der einflussreichsten Anwältinnen im Iran. Im Jahr 2020 erhielt sie den Alternativen Nobelpreis.

Garawands Tod erinnert viele an den Fall Amini

Die Festnahme erfolgte laut Hengaw bei der Beerdigung der Iranerin Armita Garawand, die vor rund einem Monat nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten Moralpolizei ins Koma gefallen und am Samstag gestorben war. Der Fall erinnert viele an das Schicksal der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini, deren Tod im Herbst 2022 die schwersten Proteste seit Jahrzehnten ausgelöst hatte.

Sotoudeh war in den vergangenen Jahren mehrfach inhaftiert und lange Jahre hinter Gittern. Die Justiz wirft ihr „staatsfeindliche Propaganda“ vor. Sie wurde ursprünglich zu mehreren Jahrzehnten Haft verurteilt. Sotoudeh weist die Vorwürfe gegen sie zurück. (dpa)