Bericht der „Financial Times“ Russischer General Surowikin offenbar festgenommen

Der russische General Sergej Surowikin, der von den Plänen für den Aufstand des Söldnerführers Jewgenij Prigoschin gewusst haben soll, ist angeblich verhaftet worden. Das berichtet die „Financial Times“ in Bezug auf drei Insider, die mit dem Fall betraut sein sollen.

Wie die „Moscow Times“ berichtete, sei der Wagner-Aufstand zu einem Anlass für Russland geworden, in den Reihen der eigenen Streitkräfte „aufzuräumen“. Surowikin sei seit Samstag nicht mehr gesehen worden. Über seinen Verbleib sei nichts sicher bekannt, es gebe das Gerücht, dass er verhört wurde.

So behaupteten Quellen aus dem Umfeld des Generalstaabs und des Inlandsgeheimdienstes FSB gegenüber dem Medium „iStories“, dass Surowikin verhört, danach aber freigelassen worden sein soll.



Auch „Bloomberg“ berichtet unter Berufung auf mehrere Quellen, dass Surowikin mehrere Tage von der Militärstaatsanwaltschaft verhört worden sein soll. Demnach soll Surowikin sich aber nicht im Gefängnis aufhalten.

Gleichzeitig sagte eine Frau, die Surowikins Tochter sein soll, dem russischen Medium „Baza“, ihrem Vater gehe es gut, er sei bei der Arbeit. Allerdings gab es darauf keinen Hinweis von Surowikin selbst.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor Berichte über eine Festnahme als „Spekulationen und Tratsch“ zurückgewiesen.

Surowikin gilt als Verbündeter Prigoschins, er hatte sich aber noch in der Nacht zum Samstag auf die Seite des Machtapparats in Moskau geschlagen. In einer Videobotschaft hatte Surowikin Prigoschin dazu aufgerufen, den Machtkampf zu beenden.

Die „New York Times“ hatte berichtet, dass es nach Informationen von US-Geheimdiensten Anzeichen dafür gebe, dass mehrere russische Generäle von Prigoschins Plänen gewusst haben könnten. US-Beamte sind laut dem Bericht der Meinung, Prigoschin hätte seinen Aufstand nicht gestartet, wenn er nicht geglaubt hätte, dass ihm andere zu Hilfe kommen würden. (Tsp, dpa)