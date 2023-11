Bestätigung aus Bangkok Zwölf thailändische Geiseln freigelassen, zusätzlich zu den erwarteten israelischen

Der thailändische Premierminister Srettha Thavisin bestätigt, dass 12 Bürger des Landes freigelassen worden sind. Wie die Freilassung ablief, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zuvor hatte Ägypten bekannt gegeben, dass zusätzlich zu den 13 israelischen Geiseln, die heute ebenfalls freigelassen worden sein sollen und sich in den Händen des Roten Kreuzes befinden, auch 12 thailändische Staatsbürger freigelassen werden sollen. Sie wurden ebenfalls während des Hamas-Terrorangriffs am 7. Oktober entführt. Das berichtet die „Times of Israel„ unter Berufung auf das ägyptische Medienbüro.

Bangkok geht davon aus, dass insgesamt 26 seiner Bürger von den islamistischen Terroristen als Geiseln genommen wurden. Viele Thais leben als Gastarbeiter in Israel, insbesondere im landwirtschaftlich geprägten Süden des Landes. (Tsp)