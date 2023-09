Biden, Trump und der Streik der US-Autobauer Riskanter Poker um Amerikas Arbeiter

Was ist der härtere Test für Joe Bidens diplomatische Fähigkeiten in dieser Woche, fragt die „Washington Post“: sein Werben in der Generalversammlung der UN um Unterstützung speziell für die Ukraine und generell für die Außenpolitik der USA, die auf Partnerschaft angelegt sei? Oder Bidens Umgang mit dem Streik der Autoarbeiter?