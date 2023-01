Bizarrer Wahlkrimi im US-Kongress Kevin McCarthy erlebt eine historische Schlappe

Die Hardliner scheinen zum Äußersten entschlossen. „Wenn du den Sumpf trockenlegen willst“, so diktiert es der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz aus Florida Reportern am Vormittag in Block und Kamera, „dann kannst du nicht das größte Krokodil zum Anführer bestimmen.“

Gaetz steht in den Kellergewölben des US-Kapitols, unweit des Fraktionsraums der „Grand Old Party“ (GOP). Neben ihm haben sich die Abgeordneten Lauren Boebert (Colorado) und Scott Perry (Kalifornien) aufgebaut, die wie er zu den Anführern des Aufstands gegen den Sumpf gezählt werden wollen.

Gegen wen sie dabei konkret rebellieren, wer also das Krokodil im Sumpfgebiet sein soll, verwundert auf den ersten Blick. Nicht die Demokraten, die die in ihren Augen „linksradikale“ Agenda von US-Präsident Joe Bidens durchzusetzen versuchen, sondern die eigene Fraktionsführung ist das Ziel ihres Aufstands. Genauer gesagt der gerade vom Minderheits- zum Mehrheitsführer aufgestiegene Kevin McCarthy, der sich am Dienstag zum „Speaker of the House“ und damit ins drittmächtigste Amt der Vereinigten Staaten wählen lassen will.

Diesen Sprecherposten, den bislang die gewiefte Machtpolitikerin Nancy Pelosi innehatte, besetzt in der Regel die Partei, die aus den Kongresswahlen als stärkste Fraktion hervorgeht. Bei den Midterms im November, der Abstimmung zwischen zwei Präsidentschaftswahlen, waren das die Republikaner.

Allerdings schnitt die Oppositionspartei deutlich weniger gut ab, als das bei dieser Zwischenbilanz einer Präsidentschaft meist der Fall ist: Die GOP gewann im Repräsentantenhaus gerade mal vier Stimmen dazu, und im Senat verlor sie gar einen Sitz und stellt fortan nur noch 49 von 100 Senatoren.

Viel ist analysiert worden, was und wer für die Niederlage verantwortlich ist – die Mehrheit der Beobachter schiebt dafür Ex-Präsident Donald Trump die Verantwortung zu, der statt über die Zukunft nur über die angeblich gestohlene Wahl 2020 sprechen will. Auch in der GOP haben die Absatzbewegungen von Trump zugenommen – obwohl, oder vielleicht weil er angekündigt hat, 2024 noch einmal für das Weiße Haus kandidieren zu wollen.

Gaetz, Boebert und Perry gehören allerdings dem Flügel der Partei an, der weiter zu ihrem Ex-Präsidenten steht. Die Begründung? Weil so viele an der Basis das wollen, und weil sie selbst von seiner Beliebtheit profitieren. Mit dieser, im Repräsentantenhaus stärker gewordenen radikalen Strömung muss McCarthy umgehen. Gegen sie kann er nicht erfolgreich sein.

Die rechte Abgeordnete Taylor Greene hat er auf seiner Seite

Darum hat er wochenlang versucht, den radikalen Teil zumindest aufzuspalten, wenn es ihm schon nicht gelingen sollte, alle mit Kompromissen auf seine Seite zu ziehen. Bei Marjorie Taylor Greene, einer besonders radikalen Abgeordneten aus dem Südstaat Georgia, ist ihm das zum Beispiel geglückt, weil er ihr versprochen hat, dass sie einen wichtigen Ausschussposten besetzen darf.

Taylor Greene klingt seit neuestem wie seine persönliche Assistentin. Auch ansonsten hat er viele in der Fraktion zumindest vorläufig auf Linie gebracht, aber eben nicht alle – und vielleicht kann ihm das gar nicht gelingen, selbst wenn er alle ihre Wünsche erfüllen würde. Dennoch tönt er immer wieder, er habe die Stimmen zusammen.

Wie gespalten die republikanische Fraktion tatsächlich ist, wie groß der Wunsch mancher, den Laden aufzumischen, lässt sich am Dienstag besichtigen: Nicht nur fällt McCarthy im ersten Wahlgang durch – eine historische Schlappe, die einem Mehrheitsführer zuletzt 1923 zugefügt wurde und die, so heißt es am Dienstag, einer Nancy Pelosi nie passiert wäre.

Auch in den beiden folgenden Wahlgängen wird McCarthy von seinen radikalen Parteifreunden geradezu vorgeführt, die den seit 2007 im Repräsentantenhaus sitzenden Kalifornier als Teil des Establishments ansehen. Sein demonstratives Dauerlächeln wirkt immer eingefrorener, je länger die Demütigungen andauern.

212 demokratische Stimmen für Hakeem Jeffries.

Und sie dauern: Drei zähe Wahlgänge lang lautet der Name, den die meisten Abgeordneten im Sitzungssaal ausrufen, nicht McCarthy, sondern Hakeem Jeffries. Beim ersten Wahlgang erhält der demokratische Minderheitsführer 312 Stimmen, McCarthy nur 203. Die anderen 19 verteilten sich auf fünf andere republikanische Abgeordnete, darunter der einflussreiche Strippenzieher Jim Jordan. Wie eine Strategie wirkt das alles nicht.

Im zweiten Wahlgang wird es dann richtiggehend aberwitzig: Jordan spricht sich für McCarthy aus. Doch dann nominiert Gaetz anschließend Jordan, der gar nicht „Speaker“ werden will, und mit ihm sprechen sich 18 weitere Republikaner für den Abgeordneten aus Ohio aus. Im dritten Wahlgang sind es sogar 20 Abweichler, die McCarthy die Gefolgschaft verweigern.

Der demokratische Minderheitsführer Hakeem Jeffries erhält alle Stimmen seiner Fraktion. © Getty Images via AFP/TASOS KATOPODIS

Die 212 Demokraten wiederum, sichtlich stolz auf ihre derzeitige Geschlossenheit, stimmen jedes Mal gesammelt und gut gelaunt für ihren Kandidaten. Sieht so eine Partei aus, die gerade erst die Mehrheit verloren hat?

Pelosi, die ihren Sprecherinnen-Stuhl mit einem Platz in der achten Reihe ausgetauscht hat, ist sichtlich stolz auf ihr Erbe: Die 82-Jährige hat Jeffries zu ihrem Nachfolger an der Fraktionsspitze gemacht und genießt es, im dritten Wahlgang gleich dreimal seinen Namen auszurufen.

Die Stunden verrinnen, doch 218 Stimmen sind weiter nicht in Sicht. Irgendwann ist klar: Die Lage ist so verfahren, dass sich die Fraktionen um kurz vor 17 Uhr darauf einigen, am Abend keine weiteren Abstimmungen vorzunehmen. Weitergehen soll es am Mittwoch um 12 Uhr (18 Uhr MEZ). Bis dahin soll ein Kompromiss gefunden werden. Wie der aussehen könnte, ist offen.

Die Abgeordneten, von denen viele zu diesem eigentlich würdevollen Tag ihre Kinder mitgebracht haben, verlassen langsam den Sitzungssaal. Zurück bleibt die Ahnung, dass dies erst der Anfang ist. Die Zeichen in Washington stehen auf Blockade.

Und so sehr sich die Demokraten an diesem Tag über die republikanische Chaostruppe freuen mögen, die ihre eigene Mehrheit nicht konstruktiv nutzen kann: Auch für Präsident Biden ist eine Oppositionspartei, die mehr Freude am Verhindern als am Ermöglichen hat und den Politikbetrieb in der Hauptstadt als einen einzigen großen Sumpf ansieht, ein großes Problem. Gewinner gibt es an diesem Abend keine.

