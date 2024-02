Botschafter Andrij Melnyk im Interview „Ich musste leider auch laut werden, was mir als Diplomat keinen Spaß machte“

Herr Melnyk, Sie waren vor einigen Tagen in der Ukraine, wie haben Sie die Stimmung dort wahrgenommen?

Ich habe trotz vieler Termine meine Mutter in Lwiw besucht. Sie ist untröstlich, weil die Zerstörung der Ukraine nicht endet. Ich habe ihr gesagt, dass sie spazieren gehen soll, klassische Musik hören und sich ablenken. Aber es geht nicht. Wenn sie aufwacht, schaut sie aufs Handy und sieht, dass wieder ein russischer Angriff stattgefunden hat und Menschen getötet wurden. Das belastet jede Familie, weil man nach zwei Jahren Krieg das Licht am Ende des Tunnels kaum noch sieht. Wir Ukrainer wissen, mit welch perfidem Feind wir es zu tun haben – und dennoch wird es immer schwieriger, mehr westliche Unterstützung zu erhalten. Das ist bedrückend.