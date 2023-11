Boykottaufrufe in der Türkei Mit Cola-Boykott gegen Israel

Abgeordnete des türkischen Parlaments müssen ab sofort auf Coca-Cola und Nestlé-Kaffee in der Kantine verzichten. Produkte von Firmen, die Israel unterstützten, würden im Parlamentsrestaurant und in Teestuben nicht mehr serviert, erklärte das Präsidium der Volksvertretung in Ankara.

Der Boykott in der Hauptstadt spiegelt ähnliche Aktionen von Lokalverwaltungen und Universitäten überall in der Türkei. Doch über den Boykott hinaus setzt Präsident Recep Tayyip Erdogan dem Ärger der Türken über den jüdischen Staat enge Grenzen, denn er will die Beziehungen zu Israel nicht aufgeben: Erdogan sucht einen Weg zwischen Populismus und Pragmatismus.

Boykott-Aufrufe in außenpolitischen Krisen haben Tradition in der Türkei. Vor fünf Jahren rief Erdogan die Türken auf, keine amerikanischen Smartphones mehr zu kaufen, weil die USA damals Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei erlassen hatten. Im Jahr 1998 macht der Appell die Runde, keine italienischen Produkte mehr zu benutzen, weil der Chef der kurdischen Terrororganisation PKK, Abdullah Öcalan, in Italien aufgetaucht war.

Auch Addidas steht auf der Boykottliste

Diesmal veröffentlichen regierungsnahe Medien lange Listen von angeblich pro-israelischen Firmen und Produkten. Darunter sind amerikanische Levi’s-Jeans, das Waschmittel Omo, aber auch der deutsche Sportartikelhersteller Adidas.

Die Türken sollen auch nicht mehr zu Starbucks oder zu McDonalds gehen, keine Armani-Hemden mehr kaufen und keine Timberland-Schuhe mehr anziehen. Die Erfahrung aus früheren Boykott-Aktionen legt nahe, dass die türkischen Verbraucher nach der ersten Aufregung schnell wieder zu ihren Lieblingsmarken zurückkehren.

Erdogan dürfte das Recht sein. Er kennt die anti-israelische Stimmung in der Bevölkerung und hat sich nach anfänglichem Zögern mit heftiger Kritik an israelischen Angriffen in Gaza an die Spitze dieser Bewegung gesetzt. Doch er hat kein Interesse an einem endgültigen Bruch mit dem jüdischen Staat.

Kooperation der Geheimdienste funktioniert

Den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat er zwar nach eigenen Worten als Gesprächspartner „gestrichen“, wie er vor einigen Tagen sagte. Doch dabei legte Erdogan gleichzeitig Wert auf die Feststellung, dass seine Regierung und sein Geheimdienst weiter mit Israel sprechen. Zuvor hatte der Präsident gesagt, er habe kein Problem mit dem israelischen Staat, sondern nur mit dem israelischen Vorgehen in Gaza.

Deshalb schreitet seine Regierung sofort ein, wenn öffentliche Proteste in der Türkei gegen Israel und den Westen außer Kontrolle zu geraten drohen. Am Wochenende trieb die Polizei eine Demonstration der regierungsnahen islamischen Hilfsorganisation IHH vor der US-Militärbasis Incirlik im Süden der Türkei auseinander.

20.000 Juden leben in der Türkei

Trotz anti-israelischer und anti-jüdischer Hetze in den sozialen Medien hat es bisher keine Angriffe auf jüdische Einrichtungen in der Türkei gegeben, wie ein prominentes Mitglied der jüdischen Gemeinde in der Türkei am Mittwoch unserer Zeitung bestätigte. In der Türkei leben rund 20.000 Juden.

Erdogans Absage an einen endgültigen Bruch mit Israel ist eine von zwei Seiten seiner Strategie, der Türkei eine Rolle bei internationalen Bemühungen zur Bewältigung des Gaza-Konfliktes zu verschaffen. Die andere Seite besteht in seinem Ziel, als einer der wichtigsten Sprecher der islamischen Welt anerkannt zu werden.

Am Wochenende will er deshalb am Gaza-Sondergipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in der saudischen Hauptstadt Riad teilnehmen. Die Erdogan-nahe islamistische Tageszeitung „Yeni Akit“ fordert bereits die Aufstellung einer internationalen islamischen Streitmacht.

Der Realist Erdogan hat andere Ziele. Er halte das OIC-Treffen für sehr wichtig für die Bemühungen um eine Feuerpause in Gaza, sagte Erdogan vor türkischen Journalisten. In Riad will er sich mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi zusammensetzen, dem wichtigsten Unterstützer der Hamas.

Auch hat Erdogans Regierung enge Kontakte zum israelischen Kriegsgegner; auf Kritik der Hamas an der angeblich zu Israel-freundlichen Haltung der türkischen Regierung unmittelbar nach dem 7. Oktober reagierte Erdogan mit der mehrmals wiederholten Aussage, die Hamas sei keine Terrorgruppe, sondern eine Befreiungsorganisation.

Zu Erdogans Spagat im Gaza-Konflikt gehören auch enge Kontakte zu Israels Schutzmacht Amerika. Obwohl Erdogan den USA und dem Westen vorwirft, Israel als Schachfigur im Nahen Osten einzusetzen und deshalb für das Blutvergießen verantwortlich zu sein, reden Ankara und Washington miteinander.

Außenminister Hakan Fidan sprach Anfang der Woche mit seinem US-Kollegen Antony Blinken in Ankara mehrere Stunden lang über eine humanitäre Feuerpause in Gaza, die bis zu 72 Stunden dauern solle, wie regierungsnahe Medien in der Türkei meldeten. Erdogan dürfte diesen Vorschlag mit nach Riad nehmen.