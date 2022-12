Brexit-Zoff ermuntert Paramilitärs Die Krise in Nordirland beschwört alte Dämonen herauf

Wie so oft in der Geschichte des Vereinigten Königreichs ist Nordirland auch in der Energiekrise hintendran. Während die Auszahlung staatlicher Hilfsgelder in England, Wales und Schottland längst in die Wege geleitet ist, wird der von vielen Menschen dringend benötigte Zuschuss in dem Landesteil auf der Nachbarinsel wohl erst nach Weihnachten gutgeschrieben. Wenn überhaupt. Denn seit Monaten ist Nordirland politisch handlungsunfähig. Und das gibt insbesondere militanten Kräften Auftrieb.

Maßgeblich verantwortlich für den Stillstand ist die Democratic Unionist Party (DUP). Die größte probritische Partei verweigert seit Februar die Regierungsbildung und seit der Regionalwahl im Mai die Arbeit in Stormont, dem nordirischen Parlament. Letzteres wurde an diesem Mittwoch zur Wahl eines Parlamentspräsidenten zusammengerufen – zum fünften Mal, zum fünften Mal erfolglos. Denn die DUP bleibt hart.

„Wir befinden uns in einer sehr schlechten Situation, sowohl was das Fehlen einer funktionierenden Demokratie angeht als auch die fehlende Hoffnung, dass sie wiederhergestellt werden könnte“, sagte die Politikwissenschaftlerin Katy Hayward dem Tagesspiegel. Der Imageschaden für die Demokratie ist immens.

Es bleibt kompliziert in der Provinz im Westen Europas. Zwar hatte Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris aus dem Kabinett des britischen Premiers Rishi Sunak für diesen Mittwoch eine zweite Frist zur Regierungsbildung gesetzt. Doch diese verstrich – wie die erste Ende Oktober – ergebnislos, längst hat der Mann aus London eine Fristverlängerung bis Mitte Januar in Aussicht gestellt.

Denn die DUP droht mit andauernder Blockadehaltung, sollte das Zusatzprotokoll zum Brexit-Vertrag nicht geändert werden. Die Note sieht Nordirland als Teil des EU-Binnenmarkts und zugleich eine Zollgrenze zwischen Großbritannien und Nordirland in der Irischen See vor.

Für die Unionisten – die übrigens mehrheitlich für den Brexit gestimmt haben – ist diese wirtschaftliche Abgrenzung vom Vereinigten Königreich ein No-Go. Denn sie betrachten dies als ersten Schritt hin zu einer vollständigen Abspaltung von der Krone, die perspektivisch durch ein Referendum über eine irische Einheit in Gang gesetzt werden kann.

Unionisten und Loyalisten klammern sich an London

Der bisherige Erfolg dieser radikalen Klientelpolitik ist durch das Karfreitagsabkommen von 1998 möglich. Die Vereinbarung hatte nach den jahrzehntelangen „Troubles“ mit insgesamt mehr als 3600 Toten endlich Frieden geschaffen. Doch das „Good Friday Agreement“ (GFA) schreibt eine Gemeinschaftsregierung beider gesellschaftlichen Hauptströmungen vor: Katholiken, meist proirisch, und Protestanten, zuvorderst probritisch. Ohne jeweilige Einwilligung entsteht ein Patt wie jetzt.

Insbesondere protestantische Unionisten und Loyalisten, die sich über die Zugehörigkeit zu Großbritannien definieren, scheinen immer mehr auf radikale Lösungen zu setzen. Das politische Klima in Nordirland ist längst vergiftet.

Zur Person Die Politikwissenschaftlerin Dr. Katy Hayward ist Professorin für Politische Soziologie an der Queen’s University Belfast. Im Fokus ihrer Arbeit stehen Nordirland und die innerirische Grenze vor dem Hintergrund des Brexit. Zudem ist die Konfliktforscherin unter anderem Senior Fellow im britischen Thinktank „UK in a Changing Europe“. Bislang veröffentlichte sie mehr als 300 Publikationen zu ihren Forschungsschwerpunkten.

Laut der Konfliktforscherin Hayward von der Queen’s University Belfast weiß die probritische DUP um diesen Rückhalt bei ihrer Anti-Protokoll-Haltung. „Es gibt eine wachsende Zahl von Menschen, die eine direkte Herrschaft von Westminster statt einer Machtteilung wünschen“, sagt sie. Damit wäre ein Kernelement des GFA untergraben.

Paramilitärischer Auftrieb

Die DUP indes weist die Verantwortung für die verfahrene Situation zurück. „Das Protokoll hat zur Entfremdung der Unionisten vom politischen System geführt“, sagte Parteichef Jeffrey Donaldson kürzlich. Und beschwört Beobachtern zufolge Dämonen aus der gewaltsamen Vergangenheit herauf.

Jeffrey Donaldson führt seit Mitte 2021 die Democratic Unionist Party (DUP). © Peter Morrison/PA Wire/dpa (Archiv)

„Seit den 1990er Jahren befinden sich die Paramilitärs auf dem Weg der Entwaffnung und Demobilisierung. Leider haben die Turbulenzen der vergangenen Jahre den loyalistischen Paramilitärs neues Leben eingehaucht“, sagt der Politikwissenschaftler Aaron Edwards, der an der Royal Military Academy Sandhurst lehrt.

Die loyalistischen Paramilitärs stellen eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr dar. Aaron Edwards, Nordirland-Experte

Zu den bekanntesten Akteuren auf loyalistischer Seite gehören die UVF und UDA. Auch wenn sie weit weniger bedeutsam sind als zu Zeiten des Nordirland-Konflikts mit paramilitärischer und staatlicher Gewalt, so sind sie bis heute präsent – nicht nur auf den martialisch anmutenden Mauergemälden in Belfast, sondern auch in der Gesellschaft.

UVF-Mural in Belfast. © picture alliance / 360-Berlin / Jens Knappe

„Die loyalistischen Paramilitärs existieren auch noch fast 30 Jahre nach ihrer Waffenstillstandserklärung und 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen“, erklärt Edwards. „Und sie stellen eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr dar: zum einen für ihre eigenen Gemeinschaften und zum anderen für den Frieden und die Stabilität in Nordirland.“

Zur Person Der Politikwissenschaftler Dr. Aaron Edwards lehrt Verteidigungspolitik und Internationale Beziehungen an der Royal Military Academy Sandhurst. Schwerpunkt seiner Forschung ist der Nordirland-Konflikt mit Fokus auf die paramilitärischen Verbände. Er ist unter anderem Autor der Werke „UVF: Behind The Mask“ (2017) und „Agents of Influence: Britain’s Secret Intelligence War Against the IRA“ (2021). Im kommenden Jahr wird sein neuestes Buch „A People Under Siege: Unionists in Northern Ireland, from Partition to Brexit and Beyond“ erscheinen.

Auch wenn die Verbände weit weniger Mitglieder haben als die Zehntausenden auf dem Höhepunkt der „Troubles“ in den 1970er Jahren, sei die Zahl weiter erheblich: Jüngste Schätzungen von Sicherheitsquellen gehen von 12.500 Mitgliedern aus. Das sind laut Edwards weit mehr als 1994, also zum Zeitpunkt des Waffenstillstandsabkommens.

Noch immer hätten diese zahlreiche Waffen, jedoch kaum Vorräte an Sprengstoff, beschwichtigt Edwards. Zugleich moniert er, dass es bislang nicht gelungen sei, die loyalistischen Paramilitärs auf sinnvolle Weise in die Gesellschaft zu reintegrieren. Das sei allein deshalb besorgniserregend, weil die loyalistischen Verbände stark mit der Kriminalität verflochten sind. Man könne sie „wie andere gewalttätige nichtstaatliche Organisationen am besten als dunkle Netzwerke charakterisieren“, so Edwards.

Mächtige Akteure im Hintergrund

Fatal: Diese Netzwerke agierten bis in die Politik hinein. „Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zum britischen Staat und seinen lokalen Verwaltern in Nordirland“, so Edwards. Der Paramilitär-Forscher hält diese Akzeptanz durch die staatliche Führung für bedenklich.

„Man kann sie sogar als Teil einer umfassenderen Korruption der Demokratie betrachten, die wir in anderen liberalen Gesellschaften beobachten können – wie die Mafia oder die Camorra in Italien und die rechtsextremen Milizen in den Vereinigten Staaten“, erklärt Edwards.

„Man kann die loyalistischen Paramilitärs als Teil einer umfassenderen Korruption der Demokratie betrachten. Aaron Edwards, Nordirland-Experte

Auch die Konfliktforscherin Hayward sieht das Agieren dieser traditionellen Verbände im aktuellen Fall kritisch. „Loyalistische paramilitärische Gruppen haben in letzter Zeit versucht, Einfluss auf den politischen Prozess zu nehmen, indem sie die unionistischen Parteien zu einer sehr harten Haltung gegenüber dem Protokoll drängten“, sagt sie dem Tagesspiegel. Ihr bisheriger Erfolg verdeutliche die Macht, die sie noch besitzen – insbesondere auf den parlamentarischen Bremsklotz DUP.

Neben der Anti-Protokoll-Haltung dürfte das pragmatische Herauszögern eines symbolträchtigen und schmerzhaften Machtverlusts ein weiteres Motiv der DUP sein. Da die nationalistisch-katholische Sinn Féin, einst eng verwoben mit der irisch-republikanischen Untergrundorganisation IRA, im Mai erstmals die Wahl gewann, stünde der zweitplatzierten DUP in einer neuen Regierung nur der Posten des Vizes zu. Heißt: Die katholische Seite würde an der Spitze der Regierung stehen.

Parlamentsabgeordneten steht Lohnkürzung bevor

Sollte die DUP ihren Regierungsboykott auch über die zwei Fristen vom 8. Dezember und 19. Januar hinaus aufrechterhalten, wird Nordirland-Minister Heaton-Harris eine Neuwahl für spätestens 13. April ansetzen. Das verschafft seiner Regierung mehr Zeit bei den Brexit-Verhandlungen. Doch auch eine Neuwahl lehnt die DUP ab. Unter dem Verweis auf die Gefahr einer zunehmenden Polarisierung forderte Parteichef Donaldson jüngst: „Wir brauchen eine Lösung, keine Wahl.“

Auch Nordirland-Expertin Hayward erwartet von einem erneuten Urnengang wenig. „Es ist unwahrscheinlich, dass sich dadurch viel ändern wird“, sagte sie dem Tagesspiegel. Die Sinn Féin werde wahrscheinlich wieder vor der probritischen DUP landen. „Das Beste, worauf man realistischerweise hoffen kann, ist eine gemeinsame Ankündigung kleiner Fortschritte, die zumindest ein wenig Mut machen würden, dass Reden besser funktioniert als Drohungen“, so Hayward.

Allein: Es scheint, als tue sich eine politische Fraktion in Nordirland ein Vierteljahrhundert nach dem bemerkenswerten Karfreitagsabkommen schwer, ihre Kraft der Kompromissfähigkeit erneut unter Beweis zu stellen.

Finanzielle Konsequenzen hat das Patt übrigens nicht nur für die energiekrisengeplagten Haushalte: Am Montagabend beschloss das britische House of Lords, die Bezüge der nordirischen Abgeordneten um knapp ein Drittel zu kürzen – weil diese für ihre nicht erbrachte Arbeit nicht das volle Gehalt erhalten dürften. Der neue britische König Charles III. segnete das tags darauf ab.

