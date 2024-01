Bürgermeisterwahl in Istanbul Der eigentliche Kandidat heißt Erdogan

Recep Tayyip Erdogan mischt in jedem türkischen Wahlkampf mit – auch wenn er selbst nicht kandidiert. Der 69-Jährige stellte jetzt die Kandidaten seiner Partei AKP für die Kommunalwahl am 31. März vor und machte klar, dass er besonders den Kampf um die 16-Millionen-Metropole Istanbul selbst führen will.