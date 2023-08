Büroturm zweites Mal beschädigt : Nächtlicher Drohnen-Angriff auf Moskauer Geschäftsviertel

Bereits am Sonntag hatten Drohnen Bürotürme in einem Moskauer Geschäftsviertel beschädigt. Nun flog eine weitere in die Fassade eines Gebäudes, das schon am Wochenende getroffen wurde.