Chilenischer Justizminister über die Colonia Dignidad „Die deutschen Behörden haben die Strafverfolgung erschwert“

Herr Cordero, Chile und Deutschland verbindet eine dunkle Vergangenheit: Mit der sogenannten Colonia Dignidad hat Paul Schäfer, ein Deutscher, 1961 eine brutale Sekte mit rund 300 Mitgliedern gegründet. Dort wurden vor und während der Militärdiktatur Augusto Pinochets Menschen gefoltert, wie Sklaven behandelt und Dutzende von Kindern missbraucht. Hat Deutschland sich in Chile schuldig gemacht?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich schon 2016, als er noch Außenminister war, im Namen des deutschen Staates für die Verbrechen entschuldigt, die Colonia Dignidad in Chile begangen hat. 2017 haben sich beide Länder darauf geeinigt, gemeinsam an der Aufarbeitung zu arbeiten und im Süden Chiles, dort, wo die Sekte war, eine Gedenkstätte zu errichten.