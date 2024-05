China provoziert erneut Taiwan meldet 26 Flugzeuge und fünf Marineschiffe an Seegrenze

Das Regime in Peking demonstriert einmal mehr militärische Stärke: Taiwan hat nach eigenen Angaben 26 chinesische Flugzeuge und fünf Marineschiffe nahe der selbstverwalteten Insel gesichtet. 17 der Flugzeuge (Archivfoto) hätten die als Mittellinie bezeichnete inoffizielle Seegrenze überquert, erklärte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Freitag.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. Seit einigen Jahren schickt China regelmäßig Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in die Nähe der Insel.

Seit der taiwanischen Präsidentschaftswahl Mitte Januar sind die Beziehungen zwischen Peking und Taipeh besonders angespannt: Die chinesische Regierung stuft Wahlsieger Lai Ching-te als „Separatisten“ ein. Er soll am 20. Mai das Amt des Präsidenten in Taiwan übernehmen.

USA haben Taiwan gerade Militärhilfen gewährt

Peking hatte vor kurzem angesichts der vom US-Kongress gebilligten Militärhilfen für Taiwan vor einem „erhöhten Konfliktrisiko“ gewarnt. Die verstärkte militärische Zusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan werde der selbstverwalteten Insel „nicht mehr Sicherheit bringen“, sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vielmehr würden „die Spannungen und das Konfliktrisiko an der Straße von Taiwan werden nur erhöht“, fügte er hinzu. „Letztlich ist das eine Handlung, mit der man sich selbst ins Bein schießt.“ Der US-Kongress hatte Militärhilfen in Höhe von acht Milliarden Dollar (rund 7,5 Milliarden Euro) für die Unterstützung Taiwans bewilligt.

Lai Ching-te begrüßte die US-Unterstützung mit den Worten, das Hilfspaket werde „die Abschreckung gegen Autoritarismus stärken“ und „den Frieden sichern“. Peking hingegen betonte erneut, China sei bereit, „resolute und effektive Mittel“ einzusetzen, um seine „Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität“ sicherzustellen.

Militärische Hilfe könne „das zum Scheitern verurteilte Schicksal der taiwanischen Unabhängigkeit nicht retten“, sagte Wang. „Die USA sollten... damit aufhören, Taiwan aufzurüsten sowie in der Taiwan-Straße für neue Spannungen zu sorgen und Frieden und Stabilität zu gefährden.“

Die USA unterstützen eine Unabhängigkeit Taiwans zwar nicht, lehnen aber eine gewaltsame Eingliederung durch China ab. Die Drohgebärden der Volksrepublik gegenüber Taiwan haben in den vergangenen Monaten zugenommen - unter anderem durch chinesische Großmanöver vor der Insel. (AFP)