China spricht von „politischer Manipulation“ Zwei Männer wegen geheimer chinesischer Polizeistation in New York festgenommen

China wirft den USA „politische Manipulation“ wegen der Festnahme zweier Männer in den USA vor, die eine illegale chinesische Polizeistation in New York aufgebaut haben sollen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am Dienstag, die Erzählung von der „transnationalen Unterdrückung“ durch China denke sich Washington in böswillige Weise aus.

„Wir fordern die USA auf, über sich selbst zu reflektieren, das Denken aus den Zeiten des Kalten Krieges und ideologische Vorurteile abzulegen, damit verbundene Fehlpraktiken sofort zu unterlassen, sowie politische Manipulation und Schmutzkampagnen gegen China zu beenden“, sagte Wang.

Die beiden Männer waren am Montag in New York festgenommen worden. Sie sollen eine geheime Polizeistation für China eingerichtet haben, um chinesische Dissidenten und Regierungskritiker in New York „zu überwachen und einzuschüchtern“, wie das US-Justizministerium mitteilte.

Die in Spanien ansässige Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders hatte im vergangenen September erklärt, China betreibe weltweit 54 „Polizei-Zentren“. Kritiker befürchten, dass China die Zentren nutzt, um gegen Dissidenten vorzugehen.

Peking erklärt hingegen, die Einrichtungen böten Dienstleistungen für Chinesen im Ausland an, etwa die Erneuerung von Führerscheinen. Westliche Staaten werfen China schon seit langem vor, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland gegen Regierungskritiker vorzugehen. (AFP)