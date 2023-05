CNN-Bericht zu Kampfjetkoalition US-Regierung will F-16-Lieferung anderer Staaten ermöglichen

Die mögliche Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine wird nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel an diesem Freitag Thema beim G7-Gipfel der führenden westlichen Industrienationen in Japan sein. Man stimme sich eng miteinander ab, um einen gemeinsamen Ansatz bezüglich der militärischen Unterstützung zu verfolgen, sagte der Belgier am Morgen (Ortszeit) in einer Pressekonferenz.

An diesem Freitag werde man die Gelegenheit haben, das Thema mit US-Präsident Joe Biden und den anderen Gipfelteilnehmern zu erörtern, und gemeinsam prüfen, welche zusätzliche Unterstützung gebraucht werde. „Es ist sehr klar, dass die Ukraine mehr militärische Ausrüstung braucht“, sagte er.

Die Regierung von Biden soll europäischen Verbündeten in den vergangenen Wochen signalisiert haben, dass die USA es ihnen gestatten würden, in den USA gebaute F-16-Kampfflugzeuge in die Ukraine zu liefern, heißt es einem Bericht des US-Nachrichtensenders CNN zufolge.

F-16 stehen beim G7-Gipfel nicht auf der Tagesordnung. John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für strategische Kommunikation

Einige europäische Länder sollen über einen Vorrat an in den USA hergestellten F-16 verfügen, darunter auch die Niederlande, wie aus dem Bericht hervorgeht. Das europäische Land hat bereits ihre Bereitschaft signalisiert, etliche Kampfjets an die Ukraine zu exportieren.

Aufgrund der sensiblen US-Technologie der Jets müssten die USA diesem Transfer an Dritte jedoch zustimmen.

Während die USA weiterhin zögern, eigene F-16 nach Kiew zu schicken, sagten US-Beamte dem Bericht zufolge, dass die Regierung bereit sei, den Export der Jets in die Ukraine zu genehmigen, wenn die Verbündeten dies mit ihren Lieferungen vorhaben.

John Kirby, Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates für strategische Kommunikation, lehnte es laut Bericht ab, sich speziell zu der Möglichkeit zu äußern, dass die USA F-16-Kampfflugzeuge in die Ukraine schicken könnten, sagte aber im Großen und Ganzen, dass die USA hinsichtlich „zukünftiger Fähigkeiten“ und Bedürfnisse vorausschauend gewesen seien.

F-16 stünden beim G7-Gipfel „nicht auf der Tagesordnung“, sagte er, obwohl die Flugzeuge sicherlich am Rande des Gipfels zur Sprache kommen könnten.

Beamte sagten, das Thema werde voraussichtlich beim nächsten NATO-Gipfel in Vilnius, Litauen, im Juli Gegenstand einer Debatte sein, heißt es dem Bericht zufolge. (Tsp, dpa)