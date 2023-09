Darf Trump Präsident werden? Der 14. Verfassungszusatz könnte ihm das verwehren

Wer die Bibel wörtlich auslegt, gilt als konservativ oder fundamentalistisch. Nun gibt es in den USA ein weltliches Pendant zur Bibel, die Verfassung. Wer deren Bestimmungen wörtlich interpretiert, gilt als Traditionalist. Das Gegenstück dazu bilden die Anhänger der historisch-kritischen Deutung. Sie sind der Überzeugung, dass alte Texte im Lichte der Gegenwart stets neu verstanden werden müssen.

Die „Federalist Society“ ist die einflussreichste konservative, manche sagen erzkonservative Juristenvereinigung in den USA. Zwei ihrer Mitglieder, William Baude und Michael Stoke Paulsen, haben vor einigen Wochen ein 126-seitiges Gutachten zur Frage erstellt, ob Donald Trump erneut Präsident werden kann. Das Ergebnis: Nein. Weder dürfe Trump Präsident werden, noch für das Amt kandidieren. Der 14. Zusatzartikel zur Verfassung liefere eindeutige Kriterien für eine solche Sperre.

Die „New York Times“ fasst die Arbeit der Rechtsexperten so zusammen: „Donald Trump kann nicht Präsident sein – er kann nicht kandidieren, er kann nicht Präsident werden, er kann kein öffentliches Amt bekleiden – es sei denn, eine Zweidrittelmehrheit des Kongresses beschließt, ihm für sein Verhalten am 6. Januar Amnestie zu geben.“

Im dritten Abschnitt des 14. Verfassungszusatzes, ratifiziert am 28. Juli 1868, steht: Ehemaligen und aktiven Amtsträgern, die einen Eid auf die Verfassung geleistet haben, ist es untersagt, ein ziviles oder militärisches Amt auszuüben, wenn sie an einem gegen die Vereinigten Staaten oder ihre Institutionen gerichteten Aufstand oder einer entsprechenden Revolte teilgenommen oder Feinde der USA unterstützt oder begünstigt haben.

Sie wurden als eidbrüchige Verräter angesehen

Der Artikel wurde nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg eingeführt. Dadurch sollten Amtsträger, die auf Seiten der Konföderierten gegen die Vereinigten Staaten gekämpft hatten, von öffentlichen Ämtern ferngehalten werden. Weil sie zuvor einen Eid auf die Verfassung abgelegt hatten, wurden sie als eidbrüchige Verräter angesehen.

Im Fall Trump geht es um sein Verhalten im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Die 45-seitige Anklageschrift gegen ihn umfasst vier Punkte: Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung zum Betrug an den USA sowie Verschwörung, um andere an der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Rechte zu hindern. Zusammengefasst werden sie als „Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten“ gewertet.

Liberale und gemäßigt konservative Juristen – wie Laurence Tribe von der Harvard Law School und der ehemalige Berufungsrichter J. Michael Luttig – sind schon seit längerem davon überzeugt, dass Trump wegen des 14. Verfassungszusatzes nicht Präsident werden darf. Ausführlich analysieren sie das in einem Artikel in der Zeitschrift „Atlantic“. Dass sich diesem Votum nun auch strikt konservative, traditionalistische Juristen anschließen, ist brisant.

Der 14. Verfassungszusatz wurde nach mehr als 100 Jahren zum ersten Mal wieder Ende des vergangenen Jahres reaktiviert. Ein Richter im US-Bundesstaat New Mexico verbot einem Landrat, der am Sturm auf das Kapitol teilgenommen hatte, erneut für ein Amt zu kandidieren. Aus Sicht von Trump reiht sich der Richter womöglich in jene Riege aus „radikal Linken, Kommunisten, Marxisten und Faschisten“ ein, die seine Wiederwahl verhindern wollen.