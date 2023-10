Das Emirat und die Geiseldiplomatie Bekommt Katar die Gefangenen aus Gaza frei?

Sie sind in Sicherheit. Fast zwei Wochen lang hielt die Hamas Judith Raanan (51) und ihre Tochter Natalie Raanan (17) im Gazastreifen gefangen. Am Freitag ließen die Islamisten die beiden Frauen frei, die sie zuvor bei ihrem grausamen Überfall auf Israel am 7. Oktober gekidnappt hatten. Mehr als 200 Menschen hat die Hamas noch ihrer Gewalt.