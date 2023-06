Das Ende einer Männerfreundschaft? Putin dreht Verteidigungsminister Schoigu presseöffentlich den Rücken zu

Ein Videoausschnitt, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Verteidigungsminister Sergei Schoigu bei einem öffentlichen Termin zeigt, heizt Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen den beiden Männern an.

So galten Putin und Schoigu bis vor dem Ukrainekrieg als gute Freunde und inszenierten sich auch so: Fotos von gemeinsamen Jagdurlauben in der russischen Taiga und der beiden Männer oberkörperfrei beim Angeln sollten ihre Männerfreundschaft demonstrieren.

Seit Beginn der großangelegten russischen Invasion in der Ukraine begann das Bild zu bröckeln: Putin hielt den Verteidigungsminister auf räumliche Distanz. Zum Sinnbild dessen wurden Fotos der beiden Politiker an einem meterlangen Tisch.

Ein nun von der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti veröffentlichtes Video scheint diesen Eindruck zu bekräftigen: Es zeigt die beiden bei einem Termin in einem Militärkrankenhaus in Krasnogorsk in der Region Moskau zum „Tag Russlands“ am 12. Juni.

Darin ist zu sehen, wie Putin Schoigu demonstrativ den Rücken kehrt und ihm einen verächtlichen Blick zuwirft. Die Szene dauert lediglich einen kurzen Moment, bevor Putin dazu übergeht, die verwundeten Soldaten mit sogenannten Orden des Mutes auszuzeichnen. Die Orden werden Bürger:innen Russlands für „Selbstlosigkeit, Mut und Tapferkeit beim Schutz der öffentlichen Ordnung“ verliehen.

Das Video löste Diskussionen in Medien und Sozialen Netzwerken aus, da Verteidigungsminister Schoigu seit Längerem von verschiedenen Seiten kritisiert wird.

Sein wohl lautester Kritiker ist neben diversen, russischen Militärbloggern der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, der Schoigu die Fähigkeit abspricht, das Militär führen zu können, und sich etwa in der Schlacht um Bachmut über ausbleibende Munitionslieferungen beschwerte.