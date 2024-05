„Das ist ein schneller und einfacher Freispruch“ Trumps Schicksal liegt in den Händen der zwölf Geschworenen

Donald Trumps Anwalt Todd Blanche forderte die zwölf Geschworenen am Dienstag in seinem Schlussplädoyer auf, eine „sehr schnelle und einfache“ Entscheidung zu treffen - und den Ex-Präsidenten freizusprechen. „Präsident Trump ist unschuldig“, hatte sein Verteidiger schon zu Beginn seines Vortrags gesagt.

„Die Konsequenzen aus dem Mangel an Beweisen, die Sie in den vergangenen fünf Wochen gehört haben, sind einfach - es ist ein Freispruch.“ Im ersten Strafprozess der Geschichte gegen einen ehemaligen US-Präsidenten sollte am Dienstag auch noch das Schlussplädoyer der Anklage gehalten werden.

Dann liegt Trumps Schicksal in den Händen der zwölf Geschworenen. Nach den Schlussplädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft werden sie sich zur Beratung zurückziehen. Damit nähert sich der spektakuläre Schweigegeldprozess gegen Donald Trump seinem Ende. Wird es einen Schuldspruch geben? Das Urteil muss einstimmig gefällt werden, „beyond reasonable doubt“ sein, jenseits vernünftigen Zweifels.

Im Trump-Prozess spielten sich Dramen ab

Schert nur ein Geschworener bei seiner Einschätzung aus, ist der Prozess geplatzt. Nie zuvor in der amerikanischen Geschichte hatte es einen Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten gegeben. Dramen spielten sich ab. Eine ehemalige Porno-Darstellerin erzählte detailliert vom angeblichen Geschlechtsverkehr mit Trump. Zwischenzeitlich musste Richter Juan Merchan gar den Gerichtssaal räumen lassen.

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, sitzt vor dem Strafgericht in Manhattan. © dpa/Steven Hirsch

Trump selbst verhielt sich im New Yorker Gerichtssaal in Downtown Manhattan zumeist ruhig. Er verzichtete gar auf ein eigenes Schlusswort. Die große Bühne überließ er seinem Verteidiger-Team rund um Rechtsanwalt Todd Blanche. Der zog auch in seinem Schlussplädoyer alle Register, um insbesondere die Glaubwürdigkeit des wichtigsten Zeugen der Anklage, Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen, zu erschüttern. „Sie können Präsident Trump auf Grundlage der Aussagen von Michael Cohen nicht zweifelsfrei eines Verbrechens verurteilen.“

Cohen als wichtigster Zeuge

Cohen gilt als skrupelloser Ausputzer, dem im Präsidentschaftswahlkampf 2016 jedes Mittel recht war, um seinen Mandanten zu schützen. Dazu gehörte auch die Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels. Trump bestreitet, mit ihr eine Affäre gehabt zu haben, doch die Zahlung des Geldes, die selbst nicht illegal ist, bestreitet er nicht.

1 bis 4 Jahre Gefängnis wären als Höchststrafe möglich.

Die Staatsanwaltschaft wirft Trump vor, durch das Schweigegeld seine Wahlchancen verbessert haben zu wollen. Weil die Erstattung an Cohen aber als Anwaltskosten deklariert worden war, wäre die Transaktion eine illegale Wahlkampffinanzierung gewesen. Untermauert wird der Vorwurf durch angeblich manipulierte Unterlagen.

Cohen ist der wichtigste Zeuge der Anklage gegen Trump. Allerdings ist er auch ein überführter Lügner, der im Gefängnis saß und sich von Trump im Streit getrennt hatte. Was ist das Wort dieses Mannes wert? Joshua Steinglass hielt das Schlussplädoyers für die Staatsanwaltschaft. Er reihte Indiz an Indiz, fügte die Aussagen der rund 20 Zeugen, die in dem rund sechswöchigen Verfahren gehört worden waren, zu einem schwer zu widerlegenden Vorwurf zusammen.

Einfluss des Prozesses auf US-Wahlen

Trump sagt, er habe mit dem Schweigegeld nur seine Familie schützen wollen und dabei nicht an den Wahlkampf gedacht. Ist das glaubwürdig? Wie lange die Jury für ein Urteil braucht, ist offen. Es kann Minuten dauern oder Stunden. Sollte Trump schuldig gesprochen werden, legt Richter Merchan das Strafmaß an einem gesonderten Termin fest. Bis zur Verkündung können mehrere Wochen oder Monate vergehen.

Als Höchststrafe wären theoretisch ein bis vier Jahre Gefängnis möglich. Wahrscheinlicher ist, dass Trump als Ersttäter ohne Vorstrafe mit einer Geldbuße oder auf Bewährung davonkommt. Sich um die Präsidentschaft bewerben oder Präsident sein könnte er auf jeden Fall weiterhin.

Geht Trump gestärkt oder geschwächt aus dem Prozess hervor? Eine Umfrage des Instituts „Schoen Cooperman Research“, veröffentlicht von „The Hill“, verdeutlicht, wie der Prozess in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Die Hälfte aller Wähler stimmt der Aussage zu: „Die Anklagen gegen Donald Trump sind eine Form der Wahlbeeinflussung, die von liberalen Staatsanwälten, der Biden-Administration und dem Justizministerium durchgeführt wird.“

Diese Lesart propagierten auch Trump und seine Getreuen. Wieder einmal inszeniert sich der Republikaner als Opfer, das von bösen Kräften gejagt wird – der Justiz, den Demokraten, den Medien, dem Establishment. (mit AFP)